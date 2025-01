Esto es lo que dice la ley si destruyes un nido de pájaros

Los nidos de los pájaros siempre han sido una atracción, desde los de las cigüeñas en el alto de los campanarios de las iglesias, hasta los pequeños de gorriones u otro pájaros pequeños que se pueden encontrar en las ciudades o en mitad de campo. Sin embargo, no a todo el mundo le hace gracia tener uno de estos nidos situado en un árbol cercano a su casa o balcón. El ruido constante de estos animales y tener la acera llena de excrementos les acaba desesperando y algunas personas optan por desmontarlos.

En que lo que quizás no caigan esas personas es que, legalmente, no pueden hacerlo y, si optas por no informarte y quitarlo por tu cuenta, eso no te exime tampoco de una multa, que puede llegar a ser muy elevada.

La normativa considera que dañar un ponedero de pájaros supone, en el menor de los casos, una grave agresión al patrimonio natural que puede verse agravada si en su interior se encontraban huevos o crías.

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad española establece sanciones, por ejemplo, por derribar nidos de golondrina que pueden oscilar entre los 5.001 y 200.000 euros, algo que confirma, además, la Directiva de Aves Europea. En concreto, la normativa española especifica que "queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico".