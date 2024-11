Esto se le pasa a la cabeza a tu perro cuando se queda solo en casa

Aunque los animales de compañía no deben pasar mucho tiempo solos, es relativamente común que unas horas al día, por motivos laborales o personales, se queden sin ningún humano en casa.

Los perros son especialmente sensibles a esta ausencia, aunque en cualquier caso, depende del animal y del carácter que tenga, así como las experiencias previas que haya vivido en el caso de que sea adoptado, la edad e incluso los hábitos que tenga con sus dueños.

Aunque es prácticamente imposible saber lo que piensa el animal cuando su dueño se marcha de casa, puede que sean o no predispuestas a tener ansiedad por separación.

"Para aquellos perros que están contentos con quedarse solos en casa, recomendamos dejarlos durante no más de cuatro horas seguidas", señala a Animal Health Daisy Hopson, jefa de la campaña de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), quien recomienda que en temporadas largas se contrate una residencia o se queden con un familiar.

“Sabemos que muchos perros forman vínculos muy fuertes con sus propietarios y, para algunos, quedarse solo puede ser extremadamente duro. Desafortunadamente, muchos perros no saben cómo hacer frente cuando su dueño no está en casa y son infelices cuando se quedan solos", añade a la citada publicación.

Además, recuerda que según su investigación el 85% de los perros puede sufrir de ansiedad por separación. En el caso de que estos animales lo tengan, suelen sentirse asustados, solos o tristes cada vez que sus propietarios se van a trabajar o salen por la noche, con consecuencias que pueden ir desde llorar o ladrar continuamente o romper partes del mobiliario.

En el caso contrario, si el animal lleva bien el desvincularse durante unas horas de su dueño, se sentirá relajado, pensará en momentos felices con él, en los momentos de paseo y estará distraído si tiene juguetes, comida, mirar por la ventana o cualquier otro entretenimiento.

Más allá de si puede tener ansiedad por separación o no, desde la American Kennel Club hacen una recomendación en base a la edad que tengan, del tiempo que pueden pasar solos: