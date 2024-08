Éstos son los depredadores que debes atraer a tu jardín para que acaben con las garrapatas por ti

Es una de las mayores pesadillas para las personas que tienen una casa con jardín. Porque no sólo son habituales en los bosques. Quizás, en tu jardín no te vayas a encontrar con muchas necesariamente pero, una vez que ves una, ya estarás preocupado, sobre todo mientras dure el buen tiempo. Porque una vez que encuentran un huésped, cualquier persona o una de tus mascotas, no te sueltan y liberan sustancias tóxicas en tu organismo.

Una de las formas de prevenir que haya garrapatas en tu casa es atrayendo a sus depredadores, como aconseja los expertos en eliminación y prevención de plagas. Entre los animales que se alimentan de garrapatas se encuentran diversas especies de pájaros y, por ejemplo, las gallinas y gallinetas. Tener estos animales en casa ayuda a controlar la presencia y sobre todo la proliferación de garrapatas.

Una manera de atraer a los pájaros es colocando comederos en los árboles de tu jardín y en lugares estratégicos, como esquinas cercanas a las zonas de hierba más alta o la zona de la tapia de la casa que dé a un bosque. Los colibríes, por ejemplo además de ser preciosos, son perfectos porque se encuentran entre estos depredadores. También puedes dedicar un espacio a plantar alimentos para estos animales depredadores de garrapatas en el sitio que veas más adecuado para evitar que se acerquen a la casa o a las zonas donde soléis pasar más tiempo, especialmente tumbados en la hierba.

También hay algunos tipos de plantas que te pueden ayudar a ahuyentarlas. Es otra forma natural de deshacerse de ellas si no quieres usar productos químicos. Algunos ejemplos de plantas repelentes de garrapatas son la lavanda, el eucalipto, la menta y el ajo, según estos expertos. Tampoco les gustan nada los crisantemos y las caléndulas. Así que te puede quedar un bonito jardín que contenga plantas que te eviten este disgusto. Además, el mantenerlo limpio de hojas caídas, con la hierba cortada y ordenado ayuda a evitar no sólo las garrapatas sino a los insectos en general, a los que les atrae el polvo, el agua estancada o la suciedad.

Y si te ves en un verdadero problema o tienes niños muy pequeños y han entrado garrapatas en tu jardín, no dudes en llamar en un exterminador profesional antes de que cualquiera de ellas cause una infección a alguna persona o animal.