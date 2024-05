La reconversión del zoo de Vigo

dpa/picture alliance via Getty IMAGES

Ya han pasado más de cuatro años desde que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegurara en una rueda de prensa que quería hacer un cambio en el zoológico de la ciudad, Vigo Nature —antes conocido como VigoZoo—. Sin embargo, no llegó a confirmar la fecha en la que querría ver culminado el cambio.

"No queremos un zoo con animales salvajes en cautividad y estamos construyendo una nueva forma de entenderlo", afirmó el mandatario regional en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia. Y, en febrero de este mismo año, anunciaban el cambio.

El mismo edil, esta vez en declaraciones recogidas por Atlántico, ha informado de que ya no quedan en las instalaciones animales en situación de cautiverio. De ahí, precisamente, el cambio de nombre. Ahora, según Caballero, "es una zona para hacer medioambiente, aprenderlo y vivirlo".

El zoológico, según ha informado La Voz de Galicia, hasta el pasado mes de diciembre había continuado adquiriendo animales. El medio afirma que, desde 2022, del presupuesto municipal se han destinado "más de 9.500 euros a la adquisición de reptiles".

Cuando Caballero hizo su anuncio, la intención que tenía de fondo no era otra que convertir el zoológico en un aula en el que hacer promoción de la naturaleza. Por lo tanto, según La Voz de Galicia, el objetivo pasaba por no incorporar más animales al lugar y que, poco a poco, según fueran alcanzando el final de su ciclo vital, que no quedara ninguno.

Qué actividades ofrece Vigo Nature

Entre la fauna que hay en Vigo Nature, se pueden ver ejemplares de multitud de especies. Hay águilas y búhos de distintos tipos, avestruces, ánades, además de otras aves. También destaca la presencia de mamíferos, como cebras, gamos, osos y puercoespines entre otros tantos.

Además de las visitas típicas a los animales, en el reciento también hay actividades organizadas. Este fin de semana estrenan un nuevo circuito de aventura, según han detallado en las redes sociales del parque. Está destinado a personas que tengan, al menos, 10 años.