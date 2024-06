Cataluña, ante su encrucijada: un Govern de Illa, la vía Puigdemont o un nuevo bloqueo

Cataluña se encuentra en una nueva encrucijada. Todo parecían buenas noticias para el PSC de Salvador Illa tras su holgada victoria en las elecciones del pasado 12 de mayo, pero la cosa no ha ido tan bien como esperaban. Las negociaciones para formar un nuevo Govern se han convertido en una tarea de lo más complicada.

El primer gran efecto se vivió el pasado lunes, después de que ERC y la CUP optaran por un camino distinto, sobre todo los republicanos, y apoyaran a Josep Rull, de Junts, para que fuese elegido presidente de la Cámara catalana.

Salvador Illa, aficionado a correr maratones, tenía cerca la línea de meta tras llevarse la victoria en los comicios catalanes, con 42 representantes. Pero la mayoría necesaria, 68 diputados, le ha obligado a seguir al trote en busca de un acuerdo complicado que le haga presidente de la Generalitat de Cataluña.

Después de que ERC no apoyara a la candidata del PSC a presidir el Parlament, Silvia Paneque, el escenario vuelve a ser incierto. Aunque todo parece encaminado a tres vías, aunque hay una más difusa que el resto.

Josep Rull ya ha hecho hueco en su agenda y comenzará la ronda de consultas con los posibles candidatos el próximo martes 18 de junio. La idea del nuevo dirigente de la Cámara catalana es la de celebrar el pleno de investidura el próximo 25 de junio. Los próximos días serán cruciales para que el PSC busque una solución a un bloqueo cada vez más cercano.

"Cataluña no se lo merece"

La primera vía es la que surgió tras conocer los resultados del pasado 12 de mayo. Salvador Illa recibió el respaldo mayoritario de los catalanes y, desde entonces, se ha puesto manos a la obra para tratar de formar un nuevo Ejecutivo autonómico en el plazo establecido.

Esa misma noche, el líder del PSC aclaró cualquier duda y confirmó que se presentaría a la investidura. Pero para que salga adelante, necesitará contar con el apoyo de los comunes y de ERC.

A pocos días para que Salvador Illa se reúna con Josep Rull y le comunique su intención de presentarse a la investidura, desde el PSOE catalán critican que haya partidos independentistas que intenten bloquear "la voluntad de los catalanes".

Fuentes del PSC aseguran a El HuffPost que "quien solo tiene que ofrecer bloqueo a Cataluña es porque no tiene ningún proyecto para Cataluña". También defienden que el independentismo "no tiene una mayoría legítima para reclamar el Govern".

ERC someterá en una consulta interna su posible respaldo en la investidura de Salvador Illa, el problema con el que se encuentra el dirigente socialista es que, a cambio, reclaman que el Govern cuente con una financiación singular y se den más pasos de cara a un hipotético referéndum.

Unas líneas complicadas de sobrepasar para los socialistas y que, en el caso de no cumplir, lastrarían cualquier opción de acuerdo. "No se puede bloquear la voluntad de los catalanes. Sería decepcionante y Cataluña no se lo merece", aseguran las mismas fuentes.

La parte positiva para Illa es que desde ERC también se alerta que una repetición electoral perjudicaría a la formación republicana, algo que puede ser un punto de inflexión de cara al respaldo de un nuevo Ejecutivo autonómico. "No es buena para el país", aseguró este viernes la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La amnistía ya está en vigor: ¿qué va a ocurrir en Cataluña en los próximos meses? Junts anima a Illa a ser el primero en presentarse a la investidura mientras mantiene la incógnita de si Puigdemont volverá a España. Los implicados en el procés piden que se aplique la norma, pero la Justicia y el Tribunal de Cuentas ya miran a Europa.

La vía Puigdemont

Es una de las opciones más remotas, pero ahora el control del Parlament de Cataluña está en manos de Junts, algo que puede servir a Josep Rull para jugar con los tiempos de cara a que la ley de amnistía permita a Puigdemont celebrar una nueva campaña electoral desde Cataluña.

Illa podría presentarse a una primera sesión de investidura fallida y tratar de ganar tiempo para buscar y encontrar los apoyos suficientes. Aunque las opciones de que el candidato de Junts pueda ser presidente de la Generalitat en los próximos días son mínimas.

Preguntado por ello, el líder del PSC dejó bastante claro que él no se abstendrá para devolver a Puigdemont al sillón del Govern y aseguró que eso supondría "perder el tiempo".

Aunque parece casi imposible, el candidato de Junts se guarda bajo la manga el as de la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Una hipotética moción de censura junto a la oposición que pusiera fin al Ejecutivo progresista y provocara unas nuevas elecciones generales. Un método de presión contra los socialistas que, por el momento, sólo ha supuesto un rumor.

Fuentes del PSC justifican que "había dos caminos y los catalanes han decidido ir por el que conduce a una nueva etapa". "Los números son rotundos. El señor Puigdemont, a lo máximo que puede aspirar es a liderar una minoría de bloqueo", destacan.

El calendario sigue descontando días y todo parece indicar a que la próxima semana será clave para el devenir de Cataluña. La vía de una repetición electoral no parece tan lejana en el tiempo, aunque Salvador Illa todavía tiene unos días para evitar caer en un nuevo bloqueo.