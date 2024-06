Se queja de recibir un medicamento diferente al que pide y una farmacéutica da una réplica de categoría

La popular farmacéutica de TikTok, Claudia Vega (@claudialvega), ha respondido a aquellos clientes que se quejan de que al pedir un ibuprofeno genérico, les entreguen un mismo medicamento pero de diferente tipo y un poco más caro.

"Queridos farmacéuticos, ¿por qué si te pido ibuprofeno me sacas Espididol o similares, que valen cuatro veces más? Yo en ningún momento te he indicado que quiero que me haga efecto más rápido... Si lo quiero genérico es porque lo quiero barato", ha pronunciado una usuaria.

La farmacéutica ha destacado en un principio que es una de las preguntas que le hacen muchas veces, pero que de ninguna manera pretenden lucrarse ni timar a nadie, sino que "simplemente tenemos que cumplir con la legislación vigente". Es por ello que ha querido que los clientes tengan en cuenta los símbolos que aparecen en las cajas de los medicamentos, justo al lado del código nacional.

Los que tienen un símbolo en forma de círculo son los que están sujetos a una prescripción médica: "Solo lo podemos dispensar en la farmacia si nos traéis una receta del médico". "Sin embargo, el espididol no tiene ningún tipo de símbolo, por lo que es de venta libre", ha añadido.

Según ha contado, dispensar medicamentos sin receta consta como una infracción grave en el Boletín Oficial del Estado, conllevando a una multa que comprende desde los 30.000 hasta los 90.000 euros. "Si me la quieres pagar tú, fantástico", ha rematado.