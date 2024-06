Los nombres prohibidos para tu perro

Acabas de adoptar un perro. Puede ser que su anterior dueño ya le pusiera un nombre o que sea tan chiquitito que sea misión del nuevo particular. En ese caso, la elección no siempre resulta sencilla. Puede venir determinada por multitud de factores, como si ya has tenido una mascota anteriormente.

Sea cual sea la situación, desde Diario Femenino han elaborado una lista con distintos nombres que recomiendan evitar usar como apelativo para el nuevo miembro de la familia.

1. No uses el nombre de un familiar

Una de las primeras recomendaciones que hacen desde este medio es no emplear el nombre de uno de nuestros familiares para el peludo. El motivo radica en que puede ser un apelativo que se repita mucho en el día a día y que terminemos confundiendo al perrete.

2. Tampoco el de tu última mascota

No recomiendan tampoco emplear el mismo apelativo que se usó con la anterior mascota. En esta ocasión, la razón no se encuentra tanto en el perro, sino en el dueño. El medio apunta que es más beneficioso no tratar de sustituir al último animalito que te acompañó, sino que trates de iniciar una nueva relación.

3. Evitar apodos que sólo se puedan usar en su etapa de cachorro

Apelativos como "chiqui" o "pequeño" pueden resultar muy apropiados para ese cachorro que acaba de llegar a tu hogar. Sin embargo, afirman desde Diario Femenino, cuando ese pastor alemán crezca, es probable que ya no suene tan bien.

4. No usar nombres complejos

De nuevo, pensando en el dueño, es mucho más sencillo llamar al perrete por un nombre que no le resulte complicado a su compañero humano pronunciar.

5. Dejar de lado los apelativos ofensivos

El diario recomienda obviar aquellos nombres que puedan resultar ofensivos para otras personas.

6. Un nombre ofensivo para el perro

De la misma manera que consideran que no es recomendable usar un nombre que pueda ofender a otra persona, que tampoco lo resulte para el perro que a ese apelativo responde.

7. Prescindir de los nombres más largos

Cuanto más largo resulte un nombre, más difícil le resultará al perro aprendérselo. Por eso, lo más efectivo, según Diario Femenino, es decantarse por uno más bien cortito.

8. Que el nombre no se parezca a una orden

Con el paso del tiempo, el perrete no sólo responderá ante su nombre. Es probable que también le quieras enseñar algunas órdenes. Por lo tanto, es preferible que todas esas palabras no se parezcan entre sí.

9. No usar el nombre del perro de tu ex

Aunque hubiera una unión muy especial entre el perro de tu expareja y tú, es mejor que tu nueva mascota no sea bautizado con el mismo nombre. Según Diario Femenino, tiene que ver con que, al final, te vendrá la imagen de tu ex a la cabeza.

10. No compartas apelativo con tu mascota

La última recomendación que hace el ya citado medio tiene que ver con que no se use el nombre de uno mismo para referirse a su mascota. Es probable, afirman, que no lo reconozca como suyo y se resista a aprendérselo.