Marruecos fue el último testigo de esta ave de curioso pico que ahora se cree extinta

Científicos de la The Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International (Reino Unido), Naturalis Biodiversity Center (Países Bajos) y el Museo de Historia Natural de Londres han confirmado la probable extinción del Numenius tenuirostris, una de las aves que solía reproducirse en Siberia durante el breve, pero muy productivo, verano y pasaba los inviernos en torno al Mediterráneo.

El último ejemplar de zarapito de pico fino –nombre común del ave— un fue visto en Marruecos en 1995. Esta es la primera extinción mundial de aves conocida en Europa continental, el norte de África y Asia occidental.

"Cuando el zarapito de pico fino dejó de regresar a su principal lugar de invernada en Merja Zerga, Marruecos, se hicieron muchos esfuerzos para intentar localizarlo en sus zonas de cría. Se realizaron varias expediciones, se buscaron cientos de miles de kilómetros cuadrados. Y todo lo que se ha obtenido, por desgracia, no es nada", aclaró el Alex Bond, conservador a cargo de las aves en el Museo de Historia Natural de Londres y parte del equipo que ha restreado el destino del ave.

Las causas de esta trascendental desaparación, según los expertos, es posible que nunca se comprendan por completo, pero barajan, entre otras, el drenaje extensivo de sus zonas de cría para uso agrícola y la pérdida de humedales costeros utilizados para la alimentación invernal. La caza también podría haber contribuido a acelerar la disminución de una población ya reducida y fragmentada. Sin menospreciar el impacto de la contaminación, las enfermedades, la depredación y el cambio climático.

Lamentablemente, el zarapito de pico fino no es el primer miembro de esta familia de aves en extinguirse. El zarapito esquimal, un ave playera que alguna vez anidaba en la tundra de Canadá, no ha sido visto (con certeza) desde 1963. Ahora se presume que está extinto. Y el zarapito euroasiático, más comúnmente conocido simplemente como zarapito real, está casi amenazado en las Lista Roja de Especies Amenazadas mundial y europea de la UICN y está en la lista roja de Aves de Interés para la Conservación del Reino Unido. Las presiones a las que se enfrenta son similares a las de sus parientes ahora extintos. Muchos hábitats de reproducción valiosos (tierras pantanosas y praderas de flores silvestres) se han perdido debido a los cambios en el uso de la tierra y la intensificación de la agricultura.