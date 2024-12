Ni ansiedad ni estrés: así puedes proteger a tu mascota del miedo a los petardos de Nochevieja

Los animales pequeños, como los perros, gatos, hurones y conejos, necesitan se asustan fácilmente ante los ruidos fuertes y repentinos. La razón es que tienen una audición muy aguda, lo que hace que los ruidos fuertes puedan causarles incluso dolor en los oídos y, desde luego, seguro que una sensación de alarma. Las asociaciones de veterinarios suelen lanzar advertencias en las fechas en las que estos ruidos pueden ocurrir de manera generalizada, como son las navideñas, debido a los petardos y los fuegos artificiales.

Por esta razón, estos especialistas recomiendan que tratemos a las mascotas con especial cuidado y tomando determinadas medidas para prevenir males mayores en ellos. Como ha hecho, por ejemplo, al inicio de estas navidades de Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. “Cada navidad miles de animales domésticos sufren ataques de pánico y ansiedad debido a los petardos y a los fuegos artificiales”, ha asegurado esta organización en la presentación de una campaña, lanzada previsamente para hacer llegar a los propietarios de mascotas consejos prácticos sobre cómo protegerlas de estos ruidos repentinos.

Algunas de las consecuencias que pueden llevar el estar expuestos a ellos son desde el mencionado estrés y ansiedad o el huir corriendo y desorientados, situaciones que en estas fechas suelen provocar mayores casos de pérdidas de mascotas, atropellos, accidentes, según resaltan estos expertos.

Además, advierten, que dentro de los hogares, cuando no está el dueño de la mascota presente, a menudo algunas mascotas saltar desde los balcones en un intento de escapar del ruido.

En cuanto a las medidas para proteger a nuestras mascostas destacan, por ejemplo, el sacar a pasear al animal de compañía cuando sepamos que no van a ocurrir estos episodios de pirotecnia, llevarlo siempre atado para que no se asuste ni se escape e incluso cogerlo en brazos, si es un animal pequeño, mientras dure el ruido, abrazándole la cabeza suavemente, de forma que intentemos amortiguar el sonido. En el caso de que sean grandes animales, podemos pararnos en la calle y abrazarlos de igual manera para intentar que se tranquilicen.

En cuanto a dentro de la casa, la acción más eficaz es alejar al perro o gato del ambiente que le provoca la fobia. Si no es posible trasladar al animal a un entorno seguro, en el que no puedan escuchar esos ruidos, podemos hacer, por ejemplo, lo mismo que comentábamos para cuando están en la calle, abrazarles, o animarles a que se metan en el lugar de la casa en el que más les gusta esconderse, donde se sentirán más seguros. Suponiendo que no lo hagan ellos solos por instinto, lo que es altamente probable.