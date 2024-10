Nunca fue por amor: revelan los verdaderos motivos por los que a tu gato le encanta dormir contigo

Aunque no lo creas, el conocido refrán “por el interés, te quiero Andrés” es totalmente aplicable a los gatos y a los motivos por los que a estos felinos les encanta dormir en la cama de sus dueños.

Tal y como recoge el medio portugués Pets and Company, son varias las razones que empujan a los gatos domésticos a no pasar las noches en sus propias camas (por muy cómodas que sean) y entre ellas no está el amor.

Una de las principales causas es que los gatos son muy sensibles al frío, por lo que buscan la mayor calidez posible para descansar (especialmente en las noches, que es cuando más baja la temperatura). El lugar elegido suele ser la cama de sus dueños pero no por las mantas, sino por el propio calor corporal que desprenden los humanos.

Otra razón es que los gatos domésticos pueden sentirse más vulnerables cuando duermen. Para solucionarlo, acuden a la cama de sus dueños, unas personas en las que tienen plena confianza y que les hacen sentirse seguros.

Igualmente, el olor familiar de sus dueños es otro de los elementos que aporta seguridad a los gatos domésticos al dormir. Para estos animales, dormir en la cama de sus dueños es sinónimo de contar con una manta de seguridad durante las noches.

Por último, cabe destacar que los gatos son unos animales muy territoriales. En consecuencia, dormir sobre sus dueños es una forma de marcar su territorio y enviar un mensaje de que su dueño le pertenece.