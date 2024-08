Un cazador se sorprende al encontrar uno de los jabalíes más raros jamás visto en España

Portrait of a wild boar in the wild

El pasado 13 de junio Javier Arrios Pellicer un cazador de Fuentes Claras, Teruel, decidió salir a cazar ya que contaba con permisos para disparar a los jabalíes por daños en los trigos. Parecía que todo iba bien, como un día cualquiera, hasta que se encontró con un sorprendente ejemplar de jabalí que ha dado de qué hablar.

Arrios contó a la revista Jara y Sedal que salió a hacer una espera, como es habitual entre los cazadores de la zona. "Lo tenemos organizado por días y zonas para ir a estas esperas y no tener ningún peligro entre nosotros". Se podría decir que estuvo en el momento justo y en el lugar adecuado cuando dio caza a este animal.

Javier llegó a su puesto sobre las 20:30 y dos horas más tarde aparecieron dos corzos en la orilla del monte. Según cuenta, los dos ejemplares "recelaban, no querían salir, no sé si no se fiaban mucho ya que no había nada de viento. Entonces, los vi que fijaron su mirada hacia dentro del monte y, al momento, salieron corriendo".

Tras ello, el cazador se fijó a través de su visor en que una jabalina se había quedado parada cerca del trigo. Además, vio que estaba muy delgada y se le intuía "algo raro en el morro", cuenta. Instantes antes del disparo, se percató de que no le acompañaba ninguna cria y entonces, apretó el gatillo.

Uno de los ejemplares más extraños

Cuando la bala se disparó el animal no cayó al suelo y como ya era de noche Arrios decidió ir a buscarlo al día siguiente. "Cuando regresé, me encontré la jabalina a unos 30 metros de donde le había disparado", concreta.

Su sorpresa fue cuando al acercarse le vio el morro que estaba "totalmente agrietado y ya curándose." Según cuenta el cazador, "le hizo un favor a ese animal al sacrificarlo". Además, de las malas condiciones de su jeta, tenía los colmillos partidos y no se sabe el motivo de su estado. Sin duda, es uno de los ejemplares más extraños, una jabalina con el morro abierto y sin colmillos.