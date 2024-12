Sorpresa entre extranjeros por los jabalíes que paseaban por una conocida playa española

Cada vez es más común ver jabalíes o piaras de jabalíes campar a sus anchas por distintas ciudades. Estas escenas se han repetido en poblaciones de Asturias, Málaga, Almería o Alicante, entre otras muchas.

Una de las más recientes tuvo lugar en la conocida playa de La Concha en Oropesa del Mar, en Castellón, donde un par de jabalíes aparecieron paseando por el paseo marítimo de la localidad ante la atenta mirada de los transeúntes el pasado 9 de diciembre.

Así lo ha recogido el medio The Olive Press, dedicado a la población británica y alemana residente en España. "Si nadie se mete con ellos, entonces siguen su propio camino", recogen en el citado medio donde se hacen eco de varias declaraciones de viandantes que se encontraron con los animales.

"No entiendo cómo no los recogen y los llevan a su hábitat, que es donde tienen que estar, no en las calles", señala otro al citado medio.

Las imágenes han llamado especialmente la atención ya que es la primera vez que se ven a estos animales en la playa de La Concha. Tal y como recoge El periódico del Mediterráneo, suelen aparecer en verano y en zonas de la localidad como la recta que comunica Morro de Gos con el complejo Magic World (antes Marina d’Or) o en la rotonda del puente de madera antes de llegar a les Amplàries.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Araceli de Moya, ha declarado que la presencia de estos ungulados es habitual y han contabilizado hasta nueve ejemplares que se dejan ver por la zona. "En las grandes ciudades es de lo más habitual avistar su presencia en invierno y, en el caso de Orpesa, aunque suelen dejarse ver más en verano, no es algo esporádico tampoco", ha indicado.

Además, ha recalcado que en primavera van a tomar medidas como la colocación de jaulas para atraparlos y acabar con la superpoblación de estos animales. Aunque provocaron las protestas de ciertos sectores y el boicot de las mismas. "Eso demuestra que hay personas que sí que exigen acciones para acabar con esta plaga, pero también hay otras que quieren que se les respete y no se actúe contra ellos", añadió De Moya.

"No sé si estas jaulas serán el método más eficaz para hacerles frente, pero es que tampoco hay más opciones", declaró.