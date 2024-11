Un adiestrador de perros pide que hagamos este conmovedor acto cuando entramos por la puerta

El adiestramiento de animales y, en concreto, en este caso que nos ocupa de nuestros perros, es mucho más complicado de lo que la gente que nunca ha tenido estas mascotas pueda imaginar. Es así, en algunas ocasiones, los dueños de perros tenemos determinadas conductas con ellos porque, por instinto, pensamos que es lo mejor. Una de las más habituales y darles atención y cariño cuando llegamos a casa y llevan toda la jornada sin vernos. Pues parece ser que no, desde el punto de vista de su adiestramiento, no es la mejor idea.

Así lo explica el tiktoker y psicólogo canino Steve Del Savio, que ha fundador de Pack Leader Dog ."Como quiero que mis perros sean perros equilibrados y no hagan un gran alboroto cuando los humanos entran por la puerta, estoy practicando un comportamiento que quiero que imiten", ha explicado Del Savio en su canal (@packleaderdogs). Y añade que lo que esto implica: "Cuando entro, no toco, no hablo, no hago contacto visual, ¿qué pasa? Les permite usar su nariz y olerme y decir: '¿Qué energía tiene este tipo? ¿Dónde ha estado?'. Y, después de acostumbrarles a esto, me comporto de manera tranquila porque sé que la gente se puede relacionar con tranquilidad con mis perros cuando entra en mi casa".

Este veterinario asegura que entrar por la puerta cada vez con saludos entusiastas y caricias enseña a los perros que se espera que ellos se deben comportar también así cuando alguien entra en la casa. Y explica: "Ésa es la importancia de practicar 'sin tocar, sin hablar, sin contacto' cuando regresas a casa".

Claro que no todos los expertos comparten la visión de este tiktoker. Es más, Katrina Warren, otra especialista, no ha tardado en responder a esta propuesta de su colega. "Cuando llego a casa es el mejor momento del día para mi perro. No le privaría de eso", dijo. Y otro seguidor se manifesta de acuerdo: "Para nosotros es poco tiempo, pero para ellos es toda una vida. Siempre se emocionan cuando llegan a casa. No puedo evitar volverme loco cuando veo a mi perro", según dijo en el canal. "Mi perro y yo vivimos por nuestra interacción en la puerta de entrada", contestó otro seguidor de Del Savio.

Aunque hay que decir que muchos otros agradecieron el consejo del vetenirario en TikTok y reconocieron que podría conducir a interacciones de sus visitas con sus perros menos estresantes. Uno de ellos relató: "Como alguien a quien le da mucho miedo que los perros salten sobre mí, realmente aprecio esto. No quiero que la gente sienta que está privando a sus perros de algo, pero me han empujado, saltado sobre mí o me han arañado tantas veces como invitado que realmente desearía que la gente fuera consciente de este tipo de cosas".

Y, finalmente, otra seguidora del canal reconoció que le ha funcionado este sistema con sus perros: "Comencé a hacer esto sin querer. Un día me di cuenta de que era mucho más fácil cruzar la puerta con mis dos golden de 39 kilos. Ahora tengo un cachorro golden, así que me alegro de haberme dado cuenta de esto".