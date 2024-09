Un común producto de cocina mezclado con agua provoca la huida de las arañas de la casa para siempre

Ahora que han comenzado a bajar las temperaturas, es probable que en algún hogar hayan detectado la presencia de arañas. El motivo no es otro que la búsqueda de estos pequeños animales de un lugar en el que refugiarse del frío.

Estas pueden ser unas grandes aliadas, en según qué lugares, dado que son depredadoras y pueden acabar con los insectos que haya en la sala. Sin embargo, su presencia no es de buen gusto y, por eso, hay quien trata de dar con el remedio más fiable y efectivo para mantener su presencia a raya.

Y no hace falta invertir una gran cantidad de dinero en uno de estos recursos. Hay una solución para la que únicamente hacen falta productos que haya en casa. Más concretamente dos: agua y vinagre blanco.

Así lo recoge el portal francés especializado en trucos para el hogar L'Internaute. La efectividad de este remedio casero radica en el olor del vinagre. Como resulta tan fuerte y tan ácido, las arañas lo detectan rápidamente y tratan de alejarse de él.

La mezcla se elabora de forma muy sencilla, dado que las medidas son las mismas para los dos ingredientes. Hay que echar tanto un vaso de agua como uno de vinagre en un pulverizador. Y, a continuación, rociar el mejunje en aquellos lugares en los que pueda haber presencia de arañas, como las esquinas.

También se puede echar en un paño y, a continuación, limpiar algunas zonas estratégicas. Así pasa con los espejos, el televisor o, incluso, las paredes de casa.

De esta forma, se podrá disuadir a las arañas, que no acabar con ellas, que es una de las particularidades de este remedio casero. Y, al no ser químico, no es maligno ni para los más pequeños de la casa ni para las mascotas.