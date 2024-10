Un estudio deja a la altura del betún el mito de que este tipo de perro tiene más problemas de salud

Si tienes un perro de raza pura y has oído que son más propensos a tener problemas de salud, seguro que te animan las conclusiones de una investigación que han realizado investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas (VMBS) de Texas A&M, que se ha publicado recientemente en la Frontiers in Veterinary.

Estos científicos examinaron las condiciones de salud de más de 27.000 perros, recogiendo todos los datos aportados por sus dueños, y descubrieron que la salud de los perros de razas mezcladas y los de raza pura es, en realidad, similar.

Según los investigadores, aunque es una creencia común que los perros de raza pura son más propensos a las enfermedades que los perros de raza mixta, los resultados de su estudio han desmentido este mito. La investigación también encontró que ciertas razas caninas son propensas a enfermedades específicas, a pesar de la igualdad de frecuencia en los diagnósticos de afecciones de salud de razas puras y mestizas.

“Hay varias enfermedades bien conocidas que ocurren con frecuencia en razas de perros específicas”, ha destacado Kate Creevy, directora veterinaria del Dog Aging Project, una iniciativa de investigación de recopilación de datos impulsada por científicos comunitarios y colaborativa.

En la encuesta de los investigadores del Dog Aging Project se encuestó a los dueños de 27.541 perros de compañía, de los cuales el 50,6 % eran perros de raza mixta y el 49,4 % eran perros de raza pura. La investigación reveló que algunos de los diagnósticos más comunes, como infecciones de oído u osteoartritis (OA), ocurren tanto en perros de raza pura como en perros de raza mixta. “De las 53 afecciones médicas que informaron los dueños, 26 no diferían significativamente entre los perros mestizos y los de raza pura”, dijo Creevy.

Según los datos del estudio, 25 razas representan aproximadamente el 60% de la población de perros de raza pura dentro del Dog Aging Project. Esas razas incluyen las más populares que son: el labrador retriever, golden retriever, pastor alemán, caniche, pastor australiano, teckel, border collie, chihuahua, beagle, Pembroke Welsh corgi, bóxer, shih tzu, schnauzer miniatura, pug, habanero, cavalier king charles spaniel, gran danés, galgo, boston terrier, husky siberiano, perro pastor de Shetland, springer spaniel inglés, perro pastor australiano y dóberman pinscher.

Las afecciones médicas más reportadas por los dueños dentro de las 25 razas principales en el estudio suponen 53. “Las afecciones médicas reportadas variaron considerablemente”, detalla Creevy. “Sin embargo, algunas afecciones aparecieron con frecuencia entre las 10 afecciones de salud más reportadas por raza”. Entre las 25 razas más habituales, esas 10 afecciones fueron: cálculo dental, mordeduras de perro, dientes extraídos, Giardia (que es intestinal), OA, alergias estacionales, infección de oído, soplo cardíaco, dientes fracturados y cataratas.1,2

En el caso de los perros de raza mixta, las afecciones reportadas con mayor frecuencia fueron muy similares, y las cataratas y el soplo cardíaco fueron reemplazados por uñas rotas o desgarradas y toxicidad por chocolate. Además, algunas afecciones, como el cálculo dental y la osteoartritis (OA), aparecieron con aproximadamente la misma frecuencia en perros de raza pura y mestizos. Otras afecciones fueron más comunes en uno que en el otro; como los dientes extraídos y las mordeduras de perro, que fueron más comunes en los perros de raza pura que en los perros de raza mixta.