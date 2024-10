Un estudio descubre un tratamiento histórico para perros con esta condición sin efectos secundarios

Buenas noticias para los dueños de perros intranquilos o que padecen de ansiedad. Un estudio ha revelado un tratamiento innovador para ellos que no tiene efectos secundarios. Por primera vez, los perros ansiosos pueden ser tratados mediante la administración de una dosis baja de una droga psicodélica. La investigación, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España), publicada en Veterinary Research Communications, ha dado con un tratamiento que aseguran que no tiene precedentes para tratar a los perros con ansiedad.

Se ha descubierto que una dosis baja de dietilamida de ácido lisérgico (LSD) es un tratamiento seguro para perros, sin dejar ningún efecto secundario adverso. Esta droga psicodélica demostró ser un tratamiento más seguro para perros que sufren ansiedad como el trastorno de ansiedad por separación. Una dosis baja de LSD, específicamente 1cp-LSD, es potencialmente un tratamiento eficaz para aliviar los síntomas de ansiedad y calmar al perro.

Este estudio se centró principalmente en el caso de una perra de 13 años llamada Lola, que luchaba contra una intensa ansiedad por separación de sus seres queridos. El animal mostró angustia y comportamientos destructivos, como ladridos excesivos debido a una ansiedad extrema. Se le administró a la perra esta droga psicodélica y se la mantuvo bajo observación durante más de cinco horas. Durante este tiempo, la perra estuvo expuesta a los desencadenantes típicos de la ansiedad, como el abandono de sus dueños.

Los perros con ansiedad por separación muestran un miedo y una ansiedad intensos cuando no están con sus dueños. Pues, sorprendentemente, el comportamiento de Lola mostró un cambio significativo dos horas después de administrarle el fármaco. Parecía mucho más tranquila, incluso cuando se exponía a situaciones que le provocaban ansiedad, como el abandono de sus dueños. La perra no se vio afectada y no actuó de forma ansiosa ladrando.

Pero lo que más destaca de este tratamiento psicodélico es la ausencia de efectos secundarios en la perra. Sorprendentemente, la perra no experimentó ningún efecto psicodélico, lo que deja claro que la terapia funciona sin alterar el estado mental del perro como lo hacen las drogas psicodélicas en los humanos.

Además, las conclusiones de este estudio confirmaron que Lola no experimentó efectos secundarios nocivos y volvió a su comportamiento normal después de cinco horas. Este avance abre nuevas posibilidades para el tratamiento de perros con ansiedad.

Porque los medicamentos tradicionales como los antidepresivos y las benzodiazepinas, a menudo, no son completamente efectivos y pueden tener efectos secundarios adversos. Se calcula que alrededor del 20% de los perros sufren episodios de ansiedad, especialmente aquellos sufren separación de sus dueños o de otros perros con los que conviven.