Un experto del CSIC pide eliminar 10 millones de gatos en España

Tuul et Bruno Morandi

Los gatos, según Statista, son la tercera mascota más común en España, por detrás de perros y peces, con casi seis millones de ejemplares registrados. Sin embargo, el investigador en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Miguel Clavero, asegura que son "un problema ambiental" y que la gente no es consciente de ello.

Además, a esta teoría se suma una investigación publicada el pasado mes de junio por científicos de la Universidad de la Laguna (ULL) que calculó el impacto del gato doméstico en la fauna silvestre de Gran Canaria. Según los resultados, estos animales matan casi 1,7 millones de animales en la isla al año. Su presa más común son mamíferos más pequeños, seguidos de reptiles y aves.

Clavero se ha apoyado en la investigación para demostrar que está en lo cierto. Además, ha ido más allá y ha querido compartir en la red social X estas cifras a nivel nacional. Para ello, empleó los mismos cálculos que los científicos del estudio. Como resultado dio que matan a 28 millones de animales por año.

No obstante, esta estimación no es exacta ya que solo se tiene en cuenta a los los gatos domésticos, pero no los callejeros de los cuales hay entre 2 y 10 millones de ejemplares. Volviendo a hacer los cálculos con una media de 3 millones de gatos de la calle, el número de presas asciende a 165 millones. Sumándolo a las de los domésticos, la cifra alcanza los 193 millones.

Una especie invasora

Según Clavero, suponen "un volumen de depredación realmente gigantesco". Sobre todo en las islas, donde "es un problema muy serio para los reptiles y las aves marinas que crían tanto en Canarias como en Baleares", lamenta. De hecho hay especies endémicas que se han extinguido o que están a punto y en parte es por la acción de estos felinos.

No obstante, decir que el gato es una especie invasora es un tema controvertido. Según el investigador, "En las islas lo es seguro, pero en la península todavía es casi un debate". De hecho, también suponen un problema importante aunque más leve. La presencia de estos animales en los entornos urbanos y semi-urbanos afecta a especies como lagartijas, serpientes y pájaros que pueden llegar a perder cientos de miles de ejemplares al año sin llegar a extinguirse.

Algunas soluciones propuestas

Según el biólogo, la esterilización como estrategia principal no es realmente útil y menos en el caso de las Islas Canarias donde urge una solución. Él propone como solución la adopción para retirar a los gatos de las calles. También ha compartido otra medida como el sacrificio de algunos ejemplares "en situaciones muy puntuales" como en el caso de los gatos asilvestrados.

"El problema es grave y es solucionable, pero no estamos ahí todavía". El primer paso, según el investigador, es que haya un consenso general de que el riesgo existe. Hay que concienciar a la población de que están cuidando a un animal que mata al año entre 30 y 100 ejemplares de otras especies.