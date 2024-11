Un experto revela por qué los pájaros picotean tu ventana en noviembre: puede que tengan algo para ti

Cuando un pajarito llama a una ventana es porque algo quiere. Así lo ha asegurado el experto en aves Juhani Hannila, en declaraciones para el portal web de noticias finlandés Is. Este ha desarrollado las posibles causas que se pueden encontrar detrás de este acercamiento de los animales a los hogares.

Una de ellas se encuentra en que los pájaros conozcan que en los edificios hay comederos. Y, si esa bandeja se la encuentran vacía, es probable que den un picotazo en alguna de las ventanas del edificio para que alguno de los vecinos les facilite algo de comida.

Pero esa no es la única posibilidad. También puede tratarse de un pájaro que se ha visto reflejado en el cristal de la ventana y acuda atraído por su propia imagen.

Asimismo, los pájaros, según Hannila, tienen la capacidad de recordar quién les ha dado de comer en otras ocasiones. Por lo tanto, no es extraño que sepan dónde volver a acudir a ellos. Además, son animales que, ha asegurado el experto a IS, no tienen miedo de aproximarse a la gente para coger la comida que les dan.

Por otro lado, el mismo portal ha recogido una serie de consejos para aquellas personas que quieran proporcionar algo de comida a los pájaros callejeros durante el invierno. Esta vez, proporcionados por un experto de Birdlife, Jan Södersvedin.

Ha instado a colocar los cuencos con comida en el exterior y, a ser posible, alejados de una ventana. Esto responde a que los pájaros podrían chocarse con el cristal en el intento de acercarse a por algo de comida.. Tampoco recomienda colocar el comedero en un lugar totalmente abierto, dado que para estos animales "tiene más sentido comer a cubierto", ha indicado el experto.