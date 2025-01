Un popular actor descubre la nueva especie de serpiente que ya se considera la más grande del mundo

Durante el rodaje de la serie Pole to Pole de National Geographic y Disney + dieron con una especie de serpiente nunca conocida hasta ese momento. El equipo del programa, presentado por el actor Will Smith, descubrió un tipo de anaconda gigante que no se había documentado.

Según recoge el medio de comunicación internacional DW, el animal en cuestión puede llegar a medir unos 7,5 metros y pesar alrededor de 250 kilogramos. Por lo tanto, precisan, sería la serpiente más grande y pesada que se conoce hasta el momento.

El mismo medio apunta que el actor protagonista de El príncipe de Bel Air no tuvo reparo alguno en zambullirse en el agua del lugar en el que se encontraban y ayudar a intentar capturar a la anaconda.

El nombre con el que la han bautizado es anaconda verde del norte. Y esta, según las informaciones que ha compartido DW, difiere de la anaconda verde un 5,5%. Además, la recién descubierta especie suele presentar una serie de manchas alrededor de su cuerpo.

El medio esgrime que este descubrimiento es una buena noticia. El motivo radica en que la existencia de una población sana de este tipo de animales implica que los ecosistemas en los que viven disponen de agua limpia y alimentos suficientes, entre otros recursos.

El caso contrario, es decir, una disminución del número de anacondas implicaría, según DW, algún tipo de problema ambiental.