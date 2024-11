Un veterinario desmonta uno de los mitos más extendidos sobre los gatos

Si pensamos en un gato y sus costumbres, lo habitual es imaginarlo o bien en una casa o, al estilo de los personajes Disney, deambulando por tejados. Lo que quizá no se piensa tanto es que puedan salir a pasear como lo hacen los perros, por la calle y con una correa.

A muchas personas les parece inconcebible la idea de un gato por la acera, pero quizá tenga algo de mito que derribar. En La Voz de Galicia el veterinario Diego Díaz ha explicado si es recomendable o no bajarlos a la calle.

Primero, deja claro que un gato debería "idealmente debería vivir en una casa, pero en donde pudiera salir al exterior", puesto que son animales que necesitan hacer ejercicio.

"Al gato, en principio, no lo tienes que sacar a pasear, lo puedes tener bien con su comedero, su arenero y sus cuatro cosas", indica, pero también apunta que sacarlos a pasear tiene sus beneficios.

Principalmente, les ayuda a eliminar el estrés. "Como no tienen una estimulación ambiental adecuada, porque no pueden subirse a los árboles, no pueden cazar; así que entonces viven con un poco de ansiedad por aburrimiento", agrega.

Si se les quiere bajar a la calle, hay que iniciar esos paseos en sus primeros meses de vida, con arnés y correa larga y elegir horas tranquilas. "Si es un gato adulto, ya es más complicado, pero se puede conseguir y yo lo recomiendo", apostilla.