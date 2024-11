Un veterinario revela las señales que indican que a nuestro perro le queda poco tiempo de vida

Despedir a un perro es un proceso difícil y complicado para los dueños de mascotas. Más aún si no son capaces de identificar si el animal tiene alguna dolencia o se acerca a sus últimos días.

Para ello, el veterinario Manel Manzano, responsable del canal de YouTube Veterinario Gratis, explica algunos signos que podrían indicar que el animal está a punto de fallecer. Sin embargo, avisa de que "no quiere decir que si un perro tiene un solo signo se vaya a morir, estamos hablando de un conjunto de signos". "Un signo aislado no significa nada", recalca.

El primero que recoge Manzano es que hay que poner atención si el perro no quiere salir a la calle. "Un perro que no quiere salir es un perro que algo le pasa, no que se vaya a morir, pero algo le ocurre. Los perros necesitan salir, ellos lo piden casi lo que más tras la comida. Ellos necesitan no solo para hacer sus necesidades, si no para airearse, relacionarse, hacer ejercicio...", detalla.

Otro grupo de síntomas que recoge el especialista es lo que califica como "comportamientos inusuales" más allá de actitudes apáticas, letargia, cambios en la agresividad o actividad. "Son animales que igual pasan un tiempo sin comer y luego comen de repente mucho, tienen incontinencia u orinan en lugares donde nunca lo habían hecho, etc.", explica y apunta a otros síntomas como vómitos o diarrea.

El tercer grupo de signos que recoge el especialista son las constantes vitales. Manzano recuerda que la temperatura corporal es uno de ellos y que esta no debe estar ni "muy por debajo de 38ºC ni muy por encima de 39ºC". Con respecto a la frecuencia respiratoria, explica que suelen estar, variando en función de la edad, el peso o la raza, entre las 10 y las 30 respiraciones por minuto por lo que si estas se alejan mucho de este índice indicaría algo anómalo a nivel respiratorio.

Otro índice que pide controlar es la frecuencia cardiaca, distintas en los perros pequeños y los grandes. En los pequeños, según Manzano, esta debe ubicarse entre las 90 y las 140 pulsaciones por minuto. En los medianos, entre 70 y 110, y los grandes, entre 60 y 90. "Si estos valores no se corresponden y a ellos le unís la frecuencia respiratoria y la temperatura, serían constantes vitales alteradas", detalla.

Un signo más desconocido y "técnico" es el llamado "tiempo de relleno capilar" que se puede medir con los dedos pulgar e índice "pellizcando suavemente la encía" y viendo cuánto tiempo tarda en volver a su color original, siendo normal dos segundos, si es más, hay algo alterado.

Por último, apunta que el letargo de los animales es un signo claro de alteración. "Si un perro está sin comer o beber dos días no es signo de que vaya a morirse, pero en un conjunto es un síntoma más que abre esta posibilidad", señala. Además, enfatiza que si los perros están "letárgicos" o casi sin ninguna interacción, "todo el día tumbado, que apenas reacciona" es un signo de gravedad.