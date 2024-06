Una veterinaria alerta de todos los riesgos que esconde el pienso para los perros: "Yo no lo daría"

A la hora de pensar en la alimentación de nuestras mascotas, generalmente se suele pensar en pienso o en comida húmeda de las que se encuentran en el supermercado. Sin embargo, no siempre es la mejor opción para su correcto desarrollo, crecimiento y nutrición.

La veterinaria y experta en nutrición canina Ángela Vela revela en una entrevista con La Voz de Galicia que el pienso no es la mejor opción. "Bajo mi punto de vista, yo nunca le daría pienso a mis perros", recalca. Esto se debe a la cantidad de carbohidratos que contienen y lo poco favorable que es este nutriente para estos animales.

"El pienso no es suficientemente bueno porque para fabricarse y crear la bolita necesita almidón, al menos un 30% o 40%, que es un carbohidrato. Los perros no deberían tomar esa cantidad de carbohidratos, aunque el resto del pienso esté bien formulado", explica. Además apunta que los piensos no contienen bacterias necesarias para su flora intestinal.

Según Vela, la evolución del intestino del lobo a la mayoría de perros hace que puedan digerir mejor los hidratos de carbono complejos, pero siguen sin ser "aprovechables para ellos". "Ellos solo aprovechan un 5% de los hidratos de carbono, entonces les puedes meter en la dieta un 5% de arroz o trigo y no hay problema. El resto no lo van a aprovechar, se va a convertir en azúcar y van a poner a trabajar al hígado, al páncreas que va a producir más insulina", explica la experta al citado medio.

Este alto contenido en hidratos puede tener consecuencias para la salud del animal, especialmente en la salud del hígado y el páncreas. Vela apunta a que esto puede producir una diabetes, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino con su correspondiente inflamación, "desarrollar enfermedades autoinmunes, alergias, cáncer... "No solo deriva de la alimentación, pero influye", sentencia.

Además apunta a otras dolencias como "problemas digestivos, problemas de alergias, atopias o problemas de piel" derivados de esa inflamación intestinal. Aunque durante años los veterinarios han ido recomendando alimentar a las mascotas con piensos, este paradigma, según Vela, está cambiando y cada vez son más los dueños de perros que optan por una alimentación natural con base en alimentos naturales.

"Tiene que tener un 80% de carne, ya sea de pollo, pavo o ternera, luego vísceras y las verduras, que las más habituales son calabaza, calabacín, brócoli, patata", explica a La Voz de Galicia. Esto puede hacerse en crudo o cocinado, o con la verdura cocinada y la carne en crudo que es la dieta BARF. Sin embargo, recuerda que darle las sobras no es buena opción ya que los contenido en sal, salsas y otros componentes pueden ser tóxicos.