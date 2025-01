Una veterinaria pide extremar la precaución en enero por la enfermedad súper contagiosa entre perros: "Si lo tiene uno, lo tienen todos"

La veterinaria @mariavetican ha pedido extremar la precaución en enero desde su canal en TikTok por la enfermedad súper contagiosa que se suele dar entre perros por la tos perrera.

La experta ha pedido a sus seguidores que vacunen a sus perros para evitar que sufra algún problema de salud. "¡LLEGA LA ÉPOCA! Vacuna a tu perro. La tos de la perrera es bastante frecuente y se contagia muy fácilmente", ha señalado.

"No te asustes mucho de primeras, seguramente sea tos de las perreras. Es una consulta que me encuentro frecuentemente, la gente viene muy asustada pensando que su perro tiene algo atascado en la garganta y que no puede sacarlo", ha explicado.

La veterinaria ha detallado que la tos de las perreras "es un tipo de catarro que puede estar causado por virus y o bacterias". "Y dado que causa una inflamación de la tráquea y los bronquios, el síntoma más frecuente suelen ser los ataques de tos muy seca y muy molesta, que incluso pueden acabar con una arcada y un vómito de espuma blanca, bilis amarilla...", ha expuesto.

"Depende del perro, suele durar desde unos pocos días hasta un par de semanas. ¿Y por qué se llama tos de las perreras? Porque es muy contagiosa, así que, si lo tiene uno en la perrera, lo tienen todos", ha razonado.

La experta ha recomendado a los dueños que sean responsables y, si está enfermo, no le junten con otros animales. "Aunque esta tos es muy escandalosa y asusta, no es algo tan urgente como para tener que ir a urgencias a las 4 de la mañana", ha explicado.

"Pero cuando puedas sí que debes acudir a tu veterinario, ya que tendrá que descartar otras patologías que también pueden provocar tos, como las cardiopatías, el colapso traqueal u otras enfermedades pulmonares. Y si confirma que tiene tos de las perreras, según los síntomas te dará el tratamiento correspondiente", ha añadido.

"Normalmente es una enfermedad leve, pero hay que controlarla porque se podría complicar con una neumonía. Y tres últimos tips para ayudar a tu perro si coge esta enfermedad", ha tranquilizado.

Otra de las recomendaciones que hace es darse duchas de agua caliente y dejar que la mascota esté dentro del baño "inhalando el vapor de agua". "Podéis darle un poco de agua templada con una cucharadita de miel diluida", ha aconsejado.