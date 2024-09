Unos especialistas en felinos revelan el error que cometes y desencadena que tus gatos se lleven mal

Anadolu Agency via Getty Images

Un buen día, tus gatos se llevan mal. No sabes qué ha pasado. Puede ser que sea porque uno acapara el arenero cuando otro lo necesita, aunque tengas dos areneros juntos. O porque cuando ha querido comer, el otro estaba ya comiendo en uno de los dos comederos ya, o porque quería jugar contigo y también se le ha adelantado su compañero.

Los tiktokers M. Ángeles y Emilio (@cuidandoatugato) cuentan en su canal que a este tipo de situaciones se les llama “competencia por recursos”. Y Emilio explica que “sucede cuando no hay suficientes recursos para todos los gatos de la casa”. Si no quieres que esto pase, la solución no parece muy difícil.

“Asegúrate de que los areneros y los cuencos de comida estén separados a cierta distancia. Y, a ser posible, en espacios diferentes”, aconseja este tiktoker. Así que si tienes varios gatos conviviendo en la misma casa, para evitar que se lleven mal, debes tener todo replicado tantas veces como gatos vivan en tu casa, aconsejan esos expertos en estos felinos.

Porque, al igual que nosotros, cada mascota necesita su espacio, tanto para ir al arenero como para comer o jugar, y para no sentir que sus otros compañeros de piso de su misma especie les están haciendo la competencia por los recursos que necesitan tener cada día, incluido el sentir tu afecto.