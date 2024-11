Atresmedia y Diagonal TV aplazan el estreno de la serie sobre Gervasio Deferr por acusaciones de abuso sexual

El País ha adelantado que las productoras Atresmedia y Diagonal TV han tomado la decisión de aplazar de forma "puramente preventiva", en palabras del portavoz de Atresmedia, el estreno de la serie del campeón olímpico Gervasio Deferr, El gran salto. El motivo radica en unas acusaciones de "abuso sexual" durante la etapa del deportista en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La productora ha precisado a El País que determinaron posponer el estreno "nada más tener conocimiento" de los supuestos abusos. "Esta decisión preventiva se tomó antes de que la presunta víctima revelara los hechos al ya citado rotativo, respetando sus tiempos y su voluntad de permanecer en el anonimato, y en base a la responsabilidad y sensibilidad que Atresmedia y Diagonal TV mantienen con todas las víctimas de abusos, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia de Gervasio Deferr", ha indicado el portavoz de Atresmedia a la periódico.

El estreno estaba previsto para el pasado 17 de noviembre en Atresplayer y los hechos, según la mujer y el abogado que la representa, habrían sucedido en un momento en el que ella, a diferencia de Deferr, no había alcanzado la mayoría de edad. Así lo recoge El País, que asegura que la mujer, que ha preferido guardar anonimato, ha relatado que hay otras dos presuntas víctimas, también menores.

Por su parte, el abogado de la misma ha explicado al periódico por qué no han interpuesto una denuncia. El motivo se encuentra en que no los hechos ya habrían prescrito. "Es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más", ha afirmado a la mencionada cabecera.

El mismo ha detallado al medio que desconocían que se había rodado esta serie hasta que lo habían visto en la prensa. Una vez tuvieron conocimiento de la misma, fue cuando sopesaron contactar con las productoras. "En todo momento se les dijo a Atresmedia y a Diagonal TV que entendíamos que tenían un producto hecho y entendíamos también que querían rentabilizarlo, pero considerábamos que debían saber una parte de la historia que no se conocía y de la que pensábamos que no habían tenido conocimiento antes", ha apuntado el abogado al ya citado rotativo.

La agencia de noticias EFE ha contactado con el deportista, que ha rechazado hablar acerca de las acusaciones. "No tengo nada que decir, no voy a hacer declaraciones", ha dicho Deferr. A El País, el medallista olímpico ha dicho que desconocía esta información. "A mí no me ha llegado nada, a mí nadie me ha notificado nada, ni me ha llegado nada de ningún lado. No sé nada de nada, a mí nadie me ha dicho nada, no sé de qué me hablas ni de dónde sale la información, no tengo ni idea", recoge el rotativo que ha apuntado Deferr. "Sí, sé que habían aplazado la serie, pero no he hablado con Atresplayer ni nadie para que me expliquen. Yo estoy entrenando y ya está", apostilló.

La serie, creada por José Rodríguez y protagonizada por Óscar Casas, se presentó en el festival South Series de Cádiz el pasado 29 de octubre. Tiene un total de cinco episodios y está basada en la autobiografía homónima del exgimnasta.