Adiós al extintor: los ferreteros se enamoran de este nuevo producto cortafuegos 100% natural

Parece que los extintores tienen los días contados con los innovadores productos contra el fuego que están empezando a salir al mercado. Porque existe ya uno que es capaz de crear una auténtica barrera contra el fuego, que es además 100% natural, según asegura el tiktoker Tu Ferretero de Confianza (@tuferreterodeconfianza) en su canal. Se trata de el producto Ecofire, que es “como un cortafuegos”, asegura este experto en ferretería. Y menciona cómo se usa, recordando un experimento que hicieron el programa de televisión El Hormiguero.

Según relata este tiktoker en un vídeo, una persona sacó el producto y se bebió un chupito de él, para demostrar que es natural. “Después echaron en un cajón rectangular de madera lleno de paja grande, de unos tres metros de largo, y a la mitad del cajón echaron este producto, con un pulverizador”.

Posteriormente, encendieron el fuego en un extremo y, cuando llego a la franja impregnada con el producto, se vio el resultado: “El producto hizo de barrera, el fuego automáticamente no pasaba al otro lado, y, por otra, parte lo apagaba”, destaca el tiktoker.

Además, si echas este producto en un papel de cocina y prendes fuego al papel por el otro lado, no se quema, no prende, según demostró la misma persona en el programa citado, resalta Tu Ferretero de Confianza. "Es una cosa increíble", afirma sorprendido. Aunque, por si caso, no hagan en casa la prueba del papel de cocina, ya que la persona que intervino en el programa sería seguramente un profesional de la firma que anunciaban.