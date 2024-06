Cómo saber cuanto antes si tienes una fuga de gas en casa y qué hacer inmediatamente

Aunque las fugas de gas ya no son tan habituales como hace tiempo, cuando las instalaciones eran más antiguas y no estaban tan perfeccionadas tecnológicamente, no debemos perder de vista que el gas, si se produce un escape, puede ser peligro. Por lo que no está de más informarse sobre cómo saber si hay un escape en casa y cómo actuar en el caso de que tengamos alguna sospecha. Porque la actuación debe ser inmediata.

Esto es lo que ha intentado transmitir la compañía Naturgy a los usuarios con el informe sobre estas fugas de gas en los hogares, en el que aporta consejos sobre cómo detectarla y qué hacer en ese momento.

Mucha gente relaciona estas fugas con las bombonas de butano o de propano, cuando, en la actualidad, éstas se producen de forma más habitual en el caso del gas natural, aunque pueden darse en los tres casos. Lo primero que damos por hecho antes de explicar unas nociones básicas sobre cómo se debe actuar, según los especialistas en esta cuestión, es que las instalaciones de gas se han revisado debidamente y su mantenimiento se hace de forma adecuada. Esto es vital para que nuestra instalación no suponga un peligro.

Si es así, la fuga puede deberse a diversos motivos, como el deterioro o un golpe en la tubería, pero lo primero es aprender a detectarlas. Para acordarse podemos memorizar que debemos usar todos los sentidos. En primer lugar, el olfato, ya que el olor es la primera advertencia. Se parece al de un huevo podrido. El segundo, es el oído, si notamos algún pitido o silbido en alguna parte de la tubería. La vista también nos alertará: la llama, como sabemos, de la llama en combustión es azul. Si hay alguna fuga, puede que ésta sea anaranjada o roja. Y el último consejo es que si sentimos mareos repentinos o dolor de cabeza o ganas de vomitar sin razón alguna y sin que sea habitual en nosotros, debemos también barajar la posibilidad de una fuga de gas.

También nos pueden indicar un problema una factura extrañamente alta del mes, que puede deberse a un escape de gas en alguna parte de la vivienda, así como observar corrosión en alguna parte de la tubería, en tal caso conviene llamar a la compañía y comunicarlo e incluso probar a echar jabón en la zona para ver si salen burbujas.

En cualquier caso, ante cualquier sospecha, lo primero que debemos hacer ya lo sabes de siempre: no encender nada. No sólo una llama, tampoco interruptores de la luz o, por supuesto, electrodomésticos. No poner nada en marcha y dar el aviso a la compañía. Conviene abrir las ventanas y puertas antes que nada, como precaución, para que haya la máxima ventilación posible y cerrar la llave del gas, si sabemos dónde está, mientras esperamos a que llegue el técnico de nuestra compañía.

En el caso de que sospechemos que la fuga puede ser muy grande, las compañías recomiendan que llamemos directamente al teléfono 112 o a los bomberos. En cualquier caso, conviene avisar, aunque la cosa no sea grave, a los vecinos de otras viviendas para asegurarnos, por un lado, de que están pendientes y de que no estamos solos, y, por otro, de que la fuga no es general del edificio o ha afectado a varias viviendas.