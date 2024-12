Copian a Mercadona con un sorteo falso de 729 euros de premios a los clientes

Una página web donde aparece el logo de Mercadona ofrece una supuesta oportunidad de ganar dinero a cambio de completar una encuestra. "Mercadona, 46 aniversario. ¡Evento por tiempo limitado! A través del cuestionario tendrá la oportunidad de obtener 729,44 euros", aseguran. Sin embargo, se trata de un caso de estafa conocida como phishing.

La web que anuncia la supuesta promoción no es la oficial de Mercadona y en la original no hay rastro de esta supuesta oferta, según informa el medio Maldita.es. Además, Mercadona aclara en su página web que no organiza sorteos, promociones ni regala vales de compra.

La supuesta promoción de Mercadona se aloja en una página web (cikv. shop) que no es la oficial de la empresa de supermercados. Por ello, los expertos recomiendan siempre fijarse en la url antes de pinchar en cualquier enlace. Al hacer una comparación entre las dos páginas, se puede ver que en la web original aparece el nombre de Mercadona (https://www.mercadona.es/), mientras que en la web fraudulenta no.

La web fraudulenta invita a rellenar una encuesta como clientes para, supuestamente, tener la oportunidad de ganar más de 700 euros. Al finalizar, piden abrir unas cajas de regalo para encontrar el premio, lo que sucede al segundo intento. Para reclamar el supuesto premio, dicen que se debe compartir la promoción con grupos y amigos a través de WhatsApp y facilitar nuestros datos personales. Al hacerlo, sin embargo, solo se logra difundir el timo.

Si ya no hay vuelta atrás, has caído en el engaño y facilitado datos personas, la página web recomienda seguir los siguientes pasos: recopila todas las evidencias de cómo se ha producido el timo y denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y, si también has facilitado los datos de la tarjeta bancaria, contacta con el banco para contarle lo ocurrido. Es posible que sea necesario bloquear o anular la tarjeta y solicitar una nueva.