Denuncian a Eroski por una repentina subida de precios inexplicable

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la cadena de supermercados Eroski ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La denuncia se basa en la inclusión de un 10% adicional al importe total de las compras online, justificado por la "posible variabilidad del importe" de los productos antes de su entrega.

La asociación ha detectado que, durante el proceso de compra en la web de Eroski, en el apartado "Resumen de mi compra", se informa al cliente de que debe autorizar un 10% adicional sobre la cuantía total de los productos añadidos a la cesta virtual. Este mensaje aparece en letras rojas y señala que "es necesario formalizar el pedido con un 10% adicional por la posible variabilidad del importe ya que la ley impide cobrar por encima del importe formalizado. El total que se cobrará el día de la entrega será el correspondiente a la cantidad real entregada".

FACUA considera que esta práctica es abusiva, ya que el consumidor no es informado de este incremento hasta el momento de realizar el pago. De este modo, Eroski se reserva el derecho a aumentar el precio de la cesta de la compra de manera arbitraria, bajo la premisa de un posible encarecimiento de los productos adquiridos antes de la entrega.

La legislación vigente, concretamente el artículo 97 del Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia, el empresario debe facilitar de forma clara y comprensible el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano, la forma en que se determina el precio. Además, el Código Civil en su artículo 1.256 y 1.449, establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes y que el señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

FACUA ha solicitado a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación para determinar si Eroski está vulnerando la legislación vigente al aplicar este 10% adicional durante el proceso de compra online. La asociación espera que se tomen medidas para proteger los derechos de los consumidores y evitar que se repitan este tipo de prácticas abusivas.