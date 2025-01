El corte obligatorio de los pescadores a los peces capturados para confirmar que no vienen del mercado negro

En un esfuerzo por impedir la llegada de pescado capturado durante la práctica de pesca recreativa en España, existe una normativa que obliga a los pescadores deportivos a marcar sus capturas mediante un corte. Esta práctica, también en vigor en otros países de la UE, busca diferenciar con claridad los ejemplares capturados para consumo propio de aquel que se destina a la venta en los mercados, dificultando así su venta fraudulenta.

Así lo explica Antonio Correa en un vídeo de 30 segundos que ha publicado en la cuenta que tiene en TikTok y en la que este pescador deportivo vecino de Ayamonte, en Huelva, acostumbra a compartir consejos para ayudar a mejorar resultados durante las jornadas de pesca con conocimientos sobre la especie, la planificación o la localización.

"La normativa nos obliga, sí o sí, a cortarle la cola a los peces", recuerda el pescador desde una playa, con un ejemplar en la mano, antes de apuntar cómo y dónde se debe hacer el corte. "Es fundamental que tengáis en cuenta que el corte debe ser en el lóbulo inferior (de la cola). Si cortáis el superior, no sería lo correcto, pero bueno, por lo menos estamos demostrando que no es una captura que va a acabar en el mercado negro", concluye no sin antes mencionar que así "no nos multarán".

Esta nueva normativa ha generado una división de opiniones entre los aficionados a la pesca deportiva, pero las autoridades españolas insisten que la medida es crucial para combatir la entrada de pescado en el mercado negro, que afecta negativamente a la economía local y pone en riesgo la sostenibilidad de los bancos pesqueros.

Por otro lado, esta normativa se suma a otras regulaciones en vigor que buscan regular la pesca recreativa, como son los límites de capturas diarias o las vedas en los períodos de reproducción. Los pescadores deportivos están llamados a informarse y cumplir con las disposiciones legales para evitar multas y colaborar en la protección del medio ambiente.