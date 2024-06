El nutricionista Pablo Ojeda confiesa cuál es la fruta que nunca compraría

El nutricionista Pablo Ojeda, colaborador de programas de LaSexta como Más Vale Tarde o laSexta Xplica, se sinceró y contó cuál es la fruta que no compraría nunca.

Al analizar la compra de frutas durante el verano y de aquellas que están de temporada, el experto no dudó en sincerarse con la audiencia y relatar algo que cree que es un error.

"No pensaba decirlo. Igual aquí me meto en un lío. Por favor, no se debe de comprar cortado, y menos, si no está perfectamente refrigerado", advirtió.

Con las fruterías y supermercados ofreciendo productos cortados, Ojeda destacó que esa fruta sufre largas horas de exposición y, sin refrigeración y la gente que lo toca con las manos, puede provocar problemas.

La alternativa para él más saludable es la de comprar un melón o una sandía durante los días del calor y considera que la elección es básica. En el caso del melón, la gente debe tener en cuenta su color verdoso "bonito", que suene hueco y que se puede controlar con el dedo en su parte baja.

La sandía, al contrario, cree que es mejor si es redonda, con color y pepitas de color negro, porque "en negro están en su estado óptimo".