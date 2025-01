El sorprendente alimento que es de los más perjudiciales para la salud: no, no es comida basura

Hay un sorprendente alimento que es de los más perjudiciales para la salud y no, no es comida basura. Aunque la clave no está en el producto en sí, el problema viene por el lugar en el que se vende.

Según ha informado el medio alemán Chip, hay varios alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud, aunque en un principio la gente no crea que puede serlo. El motivo está en el producto elegido.

Aseguran que muchos alimentos "se disfrutan sin pensar mucho en el impacto que tienen en el cuerpo" y consideran que eso "podría ser un error". "Porque quien come de forma más consciente se mantiene en forma durante más tiempo", han explicado.

En el listado que comparten, aseguran que los productos como "las salchichas, el tocino, el jamón y diversos tipos de carne se consideran menos beneficiosos para la salud". "Esto se debe al alto contenido de ácidos grasos saturados y a los conservantes químicos, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares", han detallado.

Pero para Daniela Krehl, asesora en nutrición del Centro Bávaro del Consumidor, hay una verdura que, a priori, es saludable, pero que no lo es tanto cuando se compra de una forma concreta.

"Los tomates enlatados no son dañinos en sí mismos; incluso contienen más licopeno que los tomates frescos. El licopeno, un antioxidante, estimula el sistema inmunológico y puede reducir el riesgo de cáncer", han justificado.

Aunque la experta lanza un aviso sobre los efectos que se pueden derivar de la propia lata. "El revestimiento interior contiene bisfenol A, que pasa a los alimentos", ha asegurado.

Daniela Krehl ha justificado que esta sustancia química puede alterar el equilibrio hormonal y causar problema de desarrollo en los niños. "Desafortunadamente, esto se aplica a la mayoría de las latas, porque el sector aún no ha encontrado alternativas. Las latas sin recubrimiento tampoco son una solución porque, por ejemplo, entra estaño en la lata, lo que es tóxico", ha indicado.