Éste es el color del tapón de las botellas de agua que raramente se ve en España y su significado

Seguramente nunca te has parado a pensar que el color de los tapones de las botellas de agua. Si te concentras, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? Seguramente has pensado en el blanco o en el azul, ¿a que sí? No te falla la memoria, o no del todo.

La mayoría de los tapones de las botellas de agua son de uno de esos dos colores. Pero no es casualidad, como tampoco lo es que, en algunas ocasiones, nos encontremos con botellas de agua de otros colores, lo que llamará nuestra intención, seguramente inconscientemente. Pues en la mayoría de los casos, los fabricantes intentan transmitirnos el mensaje de “exclusividad” con esas botellas diferentes. Ocurre algo parecido con los colores los envases de otro tipo de productos, pero el del agua es significativo para explicarlo.

En el fondo de esta curiosidad está un hecho en el que pocos caen: el diseño de un producto importa mucho e influye en positivo y en negativo sobre las ventas. Éste es un hecho del que saben mucho los grandes expertos en diseño.

Pero, volviendo a los tapones de las botellas de agua, la razón de optar por el blanco y el azul como colores más usados es fácil de deducir. Ya que el blanco es el color por excelencia de la pureza, de lo limpio, de lo neutro, por lo que para el agua es el color de tapón más natura, por lo que estas botellas ya sabemos que tienen agua normal, con ninguna característica especial. En cuanto al azul, pasa algo parecido, es el color del mar y del cielo y también nos transmite frescura, limpieza y pureza.

La primera característica llamativa, que en realidad persigue atraernos hacia esa botella, son las que tienen un tapón verde. Y es que el boom de lo sostenible, de los respetuoso con el planeta, tiene sobre todo este color como protagonista. Puede tratarse de un agua normal también, sin ninguna característica especial, pero que quizás tiene algo especial, puede tratarse de agua de un determinado manantial o de tipo premium.

Precisamente el mensaje de lo exclusivo o lo premium viene asociado en muchos tipos de productos a otro color, el negro. Por eso si vemos una botella de agua con el tapón negro seguramente estemos ante una opción más cara, más sofisticada, quizás diseñada por alguien famoso o quizás embotellada en una isla paradisiaca. Llevar estar botella forma parte del lujo accesible, persigue transmitir sofisticación. Se consiga o no.

Y el color menos usado, nada habitual de estos tapones, finalmente, es el rojo. El agua con el rojo como que no encaja. Por lo que si el fabricante ha elegido este color, sabe que nos va a extrañar y fijo que es una edición limitada, diferente, con un sabor o diseño especial, mezclada quizás con algún sabor… Pero es el color que menos se usa en nuestro país para estos tapones.

Obviamente, también hay botellas de agua con tapones de otros colores, como el amarillo o naranja, por ejemplo para aguas que llevan esencia de limón naranja, algo que ya conoces desde hace tiempo.

Así que nos quedamos con que el diseño importa (también en el tipo de tapones, bien de rosca, de precinto, etcétera) y, además, podemos disfrutar de él sin dejarnos el sueldo en esa compra.