Esto es lo que dice la ley si tu casero te sube el alquiler este 2024

Los inquilinos de muchas viviendas están con el agua al cuello. El incremento de un 3% anual del alquiler, año tras año, ha disparado los precios una barbaridad, unido al desequilibrio que hay entre la alta demanda y la baja oferta de pisos en alquiler. La cuestión es que muchos arrendatarios no van a poder costearse esa subida anual mucho tiempo más porque los sueldos no suben, más bien bajan, sobre todos cuando se trata de contratos realizados en los últimos años y a personas jóvenes.

Este drama del alquiler no lo soluciona la ley aprobada el pasado año. Aunque sí establece un límite de ese 3% en la subida. Así, según el portal Idealista, el precio medio por metro cuadrado en España supera los 12 euros. Sin embargo, es mucho más alto en algunas ciudades. En Madrid, está ya a casi 20 euros el alquiler por metro cuadrado y en Zarazoza, a 10 euros. La curva de la subida de estos precios no hace mas que subir.

Además, al haber muy poca oferta frente a la demanda, a menudo los metros que se calculan al alquilar son los construidos, no los útiles, o simplemente en los barrios con más demanda se pone un precio altísimo y el que demandante que más pague se queda con el alquiler. Esto está dando lugar a que muchas personas, sobre todo jóvenes, pero también incluso familias enteras, se estén planteando volver a los pisos compartidos entre familiares o amigos.

Lo que dice textualmente la ley es que, “la actualización anual de la renta de contratos de arrendamiento de vivienda" está limitada al 3%, por lo que tu casero no podrá subirte el precio del alquiler más de este porcentaje durante 2024”. La única ventaja es que el propietario te debe avisar con un mes de antelación para poder aplicar este incremento, lo que tampoco es que sea un gran margen.

Para más inri, el año que viene, en 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe fijar antes de que empiece el año índice de referencia para la futura actualización anual de los contratos de alquiler, que determinará el nuevo límite. Sin embargo, ojo si no te han subido el alquiler en 2023 porque el propietario puede acumularlo y subírtelo un 5%, aunque lo que no puede, con carácter retroactivo, es cobrarte lo que ya no te subió el último año.