Estos son los 10 productos que jamás deberías comprar en un mercadillo

En algunos lugares se están popularizando los mercadillos. El intercambio de productos usados por algo de dinero, pero a un precio menor de lo que costaría en una tienda, puede favorecer a las dos partes. Una, porque se deshace de lo que no quiere y le saca algo de provecho. Y, la otra, porque adquiere un producto nuevo, pero a un precio más barato del habitual.

Sin embargo, no todo es susceptible de ser adquirido de segunda mano. O, al menos, eso es lo que recomiendan los expertos. Así lo ha explicado Hanna Kärkis, especializada en antigüedades y mercadillos, en declaraciones para la revista finlandesa Kotiliesi. Y ha detallado qué 10 cosas no adquiriría en uno de estos rastrillos.

Cosméticos

Es probable que no, pero podría estar usado. Por eso, la experta ha hecho un llamamiento a la prudencia asegurando que, si es que sí, "pueden contener bacterias y microbios que pueden causar problemas en la piel o en los ojos". A no ser que lo único que se quiera de ellos es coleccionar el frasco y no emplearlo. En ese caso, "no es un problema".

Ollas y sartenes con revestimiento antiadherente

La vida útil de estos aparatos de cocina dependen de diversos factores, pero, resumen, del tipo de uso que se haga de estos. "Sé por experiencia propia que el revestimiento se desgasta con el tiempo si la sartén se utiliza a fuego alto o con utensilios metálicos", ha afirmado a la citada publicación Kärkis.

"Yo misma tenía una sartén que por fuera parecía estar en buenas condiciones, pero la comida se pegaba a la superficie a pesar del aceite", ha añadido la experta. Es por ello que no recomienda comprarlas en los mercadillos.

Medicamentos

La experta, ante la compra y venta de medicamentos en los mercadillos es clara, lo que recomienda es adquirirlos en la farmacia.

Equipo tecnológico y eléctrico

Enchufes, dispositivos electrónicos o lámparas, entro otro tipo de material tampoco es del todo partidaria la ya mencionada experta. Según ha explicado a Kotiliesi, porque puede estar estropeado y, en ocasiones, puede ser peligroso. Pero, si se adquiere, opina que es mejor hacerlo si se puede probar antes de llevarlo a casa, en el propio mercadillo.

Utensilios y electrodomésticos de cocina

La experta advierte de que en los mercadillos se venden electrodomésticos con los que cocinar, pero tampoco recomienda comprarlos. El motivo no es otro que la posible suciedad que puede traer consigo.

Ropa

Aunque Kärkinen es partidaria del reciclaje de ropa, sí que considera que si las prendas están rotas o manchadas, esto tenga remedio o quede reflejado en el precio.

Platas de interior

La advertencia, en el caso, de las plantas de interior tiene que ver con los insectos que pueden habitar en ella. "Yo misma compré una planta de interior que estaba bien en la superficie, pero que contenía ciliados. El insecto destruyó muchas de nuestras hermosas plantas", ha reconocido a la publicación finlandesa.

Envases de plástico

El plástico ha inundado nuestras vidas. Los envases de plástico se encuentran en muchas partes de la casa, como en la cocina, en forma de táper. Y es precisamente en este caso en el que la experta no los recomienda adquirir en un mercadillo. Porque pueden estar sucias o rayadas.

Zapatos

El calzado termina moldeándose al pie de su dueño o dueña. Por lo tanto, hacerse con unos zapatos de segunda mano tampoco parecen la opción más indicada. Y no sólo eso, Kärkinen va más allá: "El plástico viejo se endurece o se vuelve quebradizo con el tiempo. A mí me ha pasado con zapatos vintage que la suela se me ha desmoronado al caminar", ha relatado.

Productos de seguridad, como cascos

Los cascos, las rodilleras y otro tipo de material de seguridad, la experta tampoco recomienda comprarlo de segunda mano. Puede ser que hayan sufrido un golpe previo y su funcionamiento no sea óptimo.