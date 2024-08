La receta de la ensalada con la que Isa Pantoja triunfa en redes

La hija de Isabel Pantoja, además de ser colaboradora de televisión y estudiante de derecho, es creadora de contenido en redes sociales donde comparte outfits, rutinas de belleza, vacaciones, planes en familia...

Pero además, Isa Pantoja decidió este lunes mostrar una nueva faceta y compartir una receta que sus seguidoras aplaudieron con entusiasmo.

"Esta ensalada nunca falta en mi verano", asegura la colaboradora para después mostrar el paso a paso de la elaboración que, a simple vista, resulta de lo más apetecible e ideal para estos días de calor.

Así se prepara la ensalada de Isa Pantoja:

- Cocemos cuatro huevos y separamos las yemas de la claras.

- Partimos un pimiento rojo y media cebolla, y lo batimos junto a las yemas, aceite y vinagre para hacer una contundente salsa.

- En un bol colocamos una cama de canónigos, añadimos medio bote garbanzos cocidos, dos latas de atún, las claras partidas en trocitos y un puñado de aceitunas, y regamos todo con la salsa.

"Tiene pinta la ensalada", "Mañana la hago", "Me has dado una buena idea de triturarlo" o "La he hecho ahora mismo y está buenísima" son algunos de los comentario que ha recibido la receta.