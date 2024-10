La subida de precios del chocolate pone en peligro al protagonista de la Navidad

Si hay pocas cosas que no han subido de precio en los últimos tiempos, tampoco se iba a librar el turrón. "No creo que el cacao baje su precio en diciembre, por lo que quien no haya subido en enero pasado tendrá que elevar sus precios un poco más", ha asegurado la CEO de Delaviuda, Isabel Sánchez, en declaraciones recogidas por 20 Minutos.

Sánchez ha detallado, sin embargo, que "está siendo una buena campaña en general para el sector" gracias a la buena perspectiva con los datos de la inflación y tipos de interés. "Esperamos van a animar al consumidor", ha reconocido.

Pese a todo, como recoge el medio, la CEO de esta marca también ha afirmado que llevan "años con tensión en la cadena de suministro", algo que ha "ido repercutiendo poco a poco la subida". Aunque se han contenido bastante, sí hay subidas. Mientras la almendra se mantiene estable, sube el cacao, con "picos importantes en mayo".

Sánchez no cree que el precio del cacao vaya a descender en diciembre, por lo que quien no haya subido su precio en enero del año pasado, tendrá que hacerlo este año con intereses.