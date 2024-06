Melón o sandía: ésta es la que más agua y azúcar tiene

Los que consumimos habitualmente frutas de temporada de nuestra zona, esperamos cada año ansiosos la llegada del bueno tiempo para salirnos de la manzana, la pera, el plátano y poco más. Y entre lo más ansiado están la llegada del melón y la sandía. Lo tienen todo. No sólo por lo saludables que son las dos, sino porque una buena sandía o un buen melón nos da casi para toda la semana o para toda la familia en una comida numerosa.

Ahora, si nos planteamos cuál es más saludable, aunque los dos sean buenos alimentos, los expertos en nutrición destacan siempre que una lleva más azúcar que la otra, aunque también más agua, lo que es bueno para hidratarlos cuando llegan las temperaturas e incluso para saciar la sed. Se trata de la sandía.

Muchas personas prefieren el melón porque, si está en su punto, resulta más dulce. Sin embargo, la sandía en realidad contiene más azúcar que éste. El sorbitol que contiene esta fruta con la carne roja hace que, aunque tenga tanta agua, tampoco le falte el sabor. También contiene más hidratos de carbono y nutrientes como el lipoceno y el betacaroteno.. En cambio, el melón gana en fibra y proteínas.

También es cierto que estas diferencias entre las dos frutas son muy reducidas. Ya que las dos contienen potasio y magnesio, minerales importantes para nuestro organismo, y vitaminas como la A y la C, por lo que son, además, antioxidantes. Así que, finalmente, las dos van a resultar una buena opción, siempre sin abusar, como con todos los alimentos. Además, no nos olvidemos de platos típicos de nuestra gastronomía que podemos hacer con estas dos frutas y que nos ayudarán a completar una dieta saludable y fresca en el verano, como el tradicional “melón con jamón serrano” o, una ya más moderna, aunque igual de recomendable, como es el “carpaccio de sandía con queso”.

Para quien no conozca este carpaccio, se hace igual que el de carne, con queso, por ejemplo, parmesano, sobre rodajas cortadas muy finas de sandía y colocadas en círculo. También podemos hacer brochetas de sandía o de melón intercalando éstas en cuadraditos con lonchas de jamón, en el caso del melón, y con trozos de queso y tomate cherry, en el caso de la sandía. Rico, rico, como decía ya saben quién, y sano, sano.