Nadie desactiva la manguera oculta de la lavadora y lavavajillas con cada uso y los expertos dan un grito a modo de advertencia

Efectivamente, la recomendación de expertos y fabricantes es esa, cerrar la llave del agua de la lavadora y el lavavajillas siempre que no se esté usando. "Eso es lo que dice el manual de usuario", asegura la experta en hogar Niina Silander de Marttaliito, en el tabloide finlandés Ilta-Sanomat, "porque si se deja el grifo abierto hay presión constante" lo que puede provocar que la manguera o sus puntos de conexión "se vuelvan quebradizos y sueltos, y que el agua pueda gotear al suelo".

Ahora bien, en el blog de Pascual Martí, especialistas en electrodomésticos, no son tan estrictos con ello, no creen necesario que se cierre después de cada uso pero sí cuando vamos a estar unos días fuera de casa. "Si no vas a usar la lavadora durante un período de tiempo prolongado, es aconsejable cerrar la llave de paso del agua. Esto evitará posibles fugas de agua y daños a la lavadora", aconsejan.

En el artículo del medio finlandés también plantean la conveniencia de dejar ambos electrodomésticos apagados cuando se va a salir de casa: "Lo más prudente es no encender la máquina si sabes que vas a salir pronto de casa", confirma la especialista en consumo consultada.