Ni que se pudra el agua ni el mantenimiento caro: éste lo peor que puedes tener en una piscina

Una piscina es agua estancada. ¿Qué pasa cuando dejamos el agua estancada durante mucho tiempo? Que se estropea. Pero el problema de una piscina no es que se pudra el agua, sino que, estando en condiciones higiénicas ideales para usarla, la dificultad está en conseguir que no se desarrolle vida en ella, que es lo que no queremos. Pueden ser algas, bichos…

Para evitarlo, como mucha gente suele saber, se debe utiliza un producto para desinfectar el agua, el cloro. Pero la cantidad de cloro debe ser la adecuada. Y también están las piscinas de sal, que se desinfectan de otra forma. Así que el tiktoker altrailara (@altrailara) ha decidido hacer un vídeo explicando de forma sencilla cómo funciona una piscina y cómo medir los niveles de cloro y de sal en cada tipo de piscinas.

“Lo que necesitamos es que haya un determinado grado de acidez en el agua”, señala el tiktoker. El nivel justo para desinfectar el agua, pero que no resulte tóxico, obviamente. Así que altrailara cuenta primero qué pasa si la piscina tiene poco o mucho cloro. Si ocurre los primero “entonces debes ponerle más pastillas o si aumentarlo si lo pones a través de la depuradora”. Pero, ¿cómo se lo quitas si tiene demasiado? La respuesta que da el tiktoker es sencilla: “Esperando. Como el cloro se va deshaciendo, que es lo que desinfecta el agua, sólo tienes que esperar. O, en el caso de que haya pastillas en el fondo quitarlas, y si es a través de la depuradora, cerrar el grifo al cloro”.

Otro tema es la acidez el agua, es decir el ph que debe tener. “La forma de mantener el adecuado es, si el nivel de ph es muy bajo, le pones ácido clorhídrico. Coges una regadera, lo vas distribuyendo, es supersencillo”. Y si el ph es muy alto y lo tienes que reducir, prosigue este experto en mantenimiento de piscinas. “Esto no suele pasar, pero, si ocurre, tienes que echarle unos polvos blancos que son de bicarbonato de sodio, que hacen que el ácido suba rápido”.

Ahora bien, el mantener una piscina adecuadamente también, también incluye estar pendiente de que sus materiales no se deterioren. “La mayoría de las piscinas y no son de baldosas sino de una especie de plástico que no tolera cualquier material. Así que el cloro que le tienes que echar al agua tiene que ser especial para este tipo de material”.

Y la última cuestión a tener en cuenta es cómo mantener tu piscina si es de sal. Esto significa, recuerda este tiktoker, "que se desinfecta mediante un aparato que realiza la electrólisis, es decir, mediante una corriente eléctrica logra que la sal que has echado se convierta en cloro”.

Finalmente, explica que el nivel de Ph y cloro se puede medir, bien a través de sistemas automáticos, o bien, de la forma más habitual, que es con unos tubos en los que introduce agua (que se deben coger a unos 20 cm de profundidad), se incluyen dos reactivos y se mira si el agua se pone del mismo color que las marcas de referencia que incluye el medidor a cada lado.