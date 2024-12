Piden dejar de consumir uno de los alimentos más sanos: "No lo compro más, es sano pero una aberración"

El periodista Julian Bugier, rostro conocido de France Télévisions, ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de lo económico: cómo consumir mejor para vivir mejor. En su nuevo libro 100 idées pour dépenser moins et vivre mieux (Ediciones First), escrito junto a Valérie Heurtel, Bugier ha propuesto reflexionar sobre los hábitos diarios que, según él, no solo han afectado al bolsillo, sino también al medio ambiente y a la sociedad.

En una entrevista reciente, Bugier ha arremetido contra el aguacate, un producto que se ha convertido en sinónimo de dieta saludable pero que, según él, ha encerrado un impacto ambiental inaceptable. “Es curioso cómo el aguacate ha conseguido entrar en el menú perfecto de la buena alimentación en Francia. Pero es una aberración", ha afirmado.

El periodista ha argumentado que, a pesar de sus beneficios nutricionales, el aguacate necesita unos 80 litros de agua para su cultivo, lo que supone un uso desproporcionado de un recurso que, en países como México, ha dado lugar a prácticas insostenibles. Además, señala que el comercio del aguacate ha estado controlado por mafias que han devastado el entorno local, dejando comunidades sin acceso al agua potable.

Más allá del consumo: iniciativas que inspiran



El libro de Bugier, según Yahoo News, no se limita a criticar lo que está mal en la sociedad francesa, sino que celebra las iniciativas que ayudan a fortalecer el tejido social. Entre las que menciona destacan las colonias intergeneracionales, donde jóvenes y mayores han compartido vivienda y creado vínculos. Este modelo, afirma, no solo ha ofrecido una solución económica, sino que ha ayudado a combatir la soledad de las personas mayores.

Además, ha resaltado los “compañeros de compras”, grupos de jóvenes que ayudan a los ancianos a hacer la compra en supermercados. Bugier ha subrayado que este simple acto ha sido mucho más que una cuestión práctica: "En algunos casos, salir al supermercado ha sido la única oportunidad para socializar", dice.

Otro tema que ha abordado Bugier en el libro es la creciente brecha que hay para acceder a la atención médica en las zonas rurales de Francia. Según el periodista, 30 millones de franceses han tenido dificultades para ir al médico, ya sea generalista o especialista. Las listas de espera y las distancias que muchos han debido recorrer para recibir atención médica han reflejado esta crisis.

Para Bugier, estas pequeñas acciones son el símbolo de una Francia que no se resigna ante los problemas, sino que busca soluciones innovadoras. "Es esencial mostrar esta cara de Francia que actúa, innova y crea soluciones concretas", ha concluido el periodista, con un mensaje de optimismo y un llamado a la solidaridad colectiva. Su libro no es solo una guía para ahorrar y consumir mejor, sino un manifiesto para construir un futuro más equitativo y sostenible.