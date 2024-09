Retiran estos cosméticos por estar "mal etiquetados" y ser fabricados sin cumplir requisitos

El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat de Catalunya ha anunciado la retirada de todos los productos cosméticos de la marca Sana Cosmética Natural por no haber sido correctamente etiquetados y por no haber sido fabricados en unas instalaciones que no cumplen los requisitos.

En el listado que recoge Facua, que se ha hecho eco de la información, se han visto afectados los productos: champú sólido de viaje, champú solido especial niños, champú sólido cabello graso, champú sólido cabello normal, champú solido cabello seco, acondicionador capilar, acondicionador capilar sólido, crema hidratante facial, crema hidratante corporal, pasta dental líquida, jabón sólido facial-corporal y bálsamo labial.

Según la organización, todos ellos incumplen el Real Decreto 85/2018 y el Reglamento (CE) 1223/2009 al no haber presentado la correspondiente declaración responsable de la actividad ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Del mismo modo, aseguran que no han presentado la correspondiente información al Portal Europeo de Productos Cosméticos (CPNP).

De esta forma, se ha requerido a la entidad que cese la fabricación y puesta a la venta de los productos, así como la retirada de las unidades a la venta. Desde el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris además recomiendan a aquellas personas que tengan alguno de estos productos que dejen de utilizarlos.