Si encuentras tus datos en Google, la estafa oscura ha comenzado

Si te inquieta que tus datos puedan haber llegado a la llamada dark web (la zona oscura de Internet), un lugar en el que se negocia con ellos para su intercambio, Google tiene una función con la puedes averiguar si estás en ese lugar oscuro e ir controlándolo.

Se trata de Google One, a la que se puedes inscribir para poder hacer un seguimiento online del estado de tus datos. Te permite encontrar filtraciones de tus datos y te enseña a evitarlo. Una vez te has suscrito, su uso es sencillo porque te aparece directamente un aviso de que pinches en el “Informe de dark web” y lo primero que tienes que hacer es configurar tu perfil de seguimiento incluyendo el correo electrónico que quieras que sea monitorizado, así como otro tipo de datos tuyos personales (desde tu teléfono a tu fecha de nacimiento) que también quieres controlar si están en ese sitio.

Pero quizás lo que te resulte más interesante es que con esta función, Google te da también toda la información de las páginas desde las que se han filtrado tus datos. Puede que no se resulten conocidas, pero también puede ser que sean portales de Internet en el que has hecho alguna compra o has mandado un correo, así que tendrás toda la información que necesitas. Y si alguna de las filtraciones te parece grave, por ejemplo, de tipo bancario o en la que estén implicados los datos de un menor, no dudes en acudir a la policía con todos los datos para que lo analice la unidad que se encarga de este tipo de delitos.

Además, este servicio de Google también de ayuda a fortalecer tus barreras de seguridad, por ejemplo, configurando, si no lo tienes, la autentificación de doble factor para tu correo.