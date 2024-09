Si tu móvil suena con este mensaje, la estafa de Netflix ha comenzado

En los últimos tiempos los ciberdelincuentes han encontrado en los SMS, correos electrónicos y WhasApp una vía para intentar que piquen víctimas en sus estafas. En muchas ocasiones, suplantan a personas, servicios o entidades y llegan a copiar sus colores y logos para que sus comunicaciones parezcan fidedignas, cuando lo que buscan es hacerse con datos personales o, directamente, con dinero.

En uno de estos recientes intentos de timo, en concreto, los estafadores se hacen pasar por la plataforma de streaming Netflix. Mediante un mensaje de texto, comunican a usuario que "su último pago ha sido rechazado", por lo que "su cuenta será suspendida".

A continuación, ofrecen un link desde el que, supuestamente, renovar el pago, aunque como se puede ver en la URL, no lleva a una página oficial de la plataforma, aunque sí usa su nombre fraudulentamente.

Si se recibe uno de estos mensajes, por seguridad no hay pinchar en el enlace. Ante cualquier duda, siempre es mejor acceder al área de usuario o contactar directamente con la plataforma.

SMS fraudulento haciéndose pasar por Netflix. EL HUFFPOST

Las recomendaciones de Netflix ante correos o SMS sospechosos

Desde su página web, Netflix apunta: "Si recibes un correo o SMS en el que se te pide que des el correo electrónico, el número de teléfono, la contraseña o el método de pago de tu cuenta de Netflix, seguramente no sea de Netflix".

"Nunca te pediremos que compartas tus datos personales por correo o SMS. Esto incluye: números de tarjetas de débito o crédito, datos de la cuenta bancaria y contraseñas de Netflix", indican.

"Nunca te pediremos que pagues a través de un proveedor externo o un sitio web de terceros", resaltan. "Si el SMS o correo incluye un enlace a una URL que no reconoces, no lo pulses ni hagas clic en él. Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto", recomiendan.

Qué hacer si se han introducido datos bancarios

Si ya se ha hecho click en el enlace fraudulento, la plataforma recomienda "cambiar tu contraseña de Netflix por una nueva, que sea segura y exclusiva para Netflix", así como en "todos los sitios web o aplicaciones en los que hayas usado la misma dirección de correo y contraseña".

Como agregan, también se debería contactar con el banco si se han llegado a introducir datos de pago, "dado que puede que se hayan visto comprometidos". Además, aconsejan reenviar el mensaje a phishing@netflix.com.