Soy dietista y defiendo este alimento de Mercadona considerado aburrido: vital para la menopausia

Hay un alimento “con gran densidad nutricional, altísimo en proteína de alto valor biológico”, y especialmente recomendable para las mujeres que estén el la menopausia, que deben tomar buena nota de él.

Así lo recomienda el dietista Fran Susín en su canal de TikTok (@fransusin). Se trata de del tofu firme. El tiktoker se anticipa en su canal a los peros de los posibles consumidores: “Sé que me vais a decir que es aburridísimo, soso, seco y que no sabéis cómo comerlo”. Así que aporta una interesante y sencilla receta, a continuación para animar a los que no lo hayan probado a que lo consumen.

La receta, en principio, tiene una pinta estupenda: “Hummus con aceitunas negras, con tofu firme”. Se coge unos 200 gramos aproximadamente de tofu firme, una pequeña lata de aceitunas negras, un chorro de aceite de oliva y lo pasas por la batidora todo para hacer el hummus unos segundos. “También le puedes añadir un poco de sésamo por encima” para que coja una textura más crujiente, añade el tiktoker y estará riquísimo, asegura.

Para los que no estén familiarizados con este alimento, se trata de una de las alternativas a la carne, debido a su alto contenido en proteínas, que utilizan habitualmente las personas que siguen dietas vegetarianas. Permite utilizarlo de muchas maneras, no sólo a la plancha, como alternativa, por ejemplo a una hamburguesa de carne. También funciona muy bien en ensaladas, guisos, sopas o revueltos de huevo.

Que sepas, además, que el tofu firme es muy sano, es totalmente vegetal y se elabora a partir de una bebida de soja natural siguiendo un proceso de preparación muy parecido al del queso fresco. Es una alternativa más que tienes a mano si sigues una dieta equilibrada y variada, aunque no sea necesariamente vegetariana.