Un experto en aceite de oliva desconcierta al desvelar la fecha de la gran bajada de precio

El precio del aceite de oliva sigue siendo tema de cualquier conversación en toda España. Especialmente ahora, cuando algunos supermercados empezaban a bajar el precio tanto del aceite de oliva como del virgen extra y los consumidores han tenido que decir adiós al IVA al 0%. Sin embargo, el sector se enfrenta una situación delicada: la escasez de stock de 'oro líquido' en las almazaras españolas. Antonio Velasco, socio fundador de la almazara Quaryat Dillar, asegura que el stock es el más bajo de la historia.

"Estamos llegando a un final de campaña con cierta tensión en el mercado porque las existencias que quedan en nuestras bodegas son las más bajas de la historia. Siempre hemos tenido unos enlaces entre campañas mucho más holgados", explica el socio fundador de la almazara Quaryat Dillar, Antonio Velasco, al periódico Ideal de Granada, donde añade que esta situación no debería notarse inmediatamente en el precio que se encuentran los consumidores en los supermercados.

La producción en Portugal, un alivio



Velasco también apunta que la solución a esta tensión en los mercados de aceite de oliva podría estar al otro lado de la frontera española. Concretamente, en Portugal, donde ya se ha empezado a producir aceites tempranos, lo que podría ayudar a estabilizar la situación. "Cuando llegue octubre estarán en plena campaña, lo que ayudará bastante a aliviar la tensión", anticipa, descartando una subida del precio del aceite a corto plazo. "Estamos muy cerca de la próxima campaña, por lo que es posible que la bajada de los precios se modere y se contenga un poco”, añade.

En cuanto a España, la producción de la nueva campaña no estará lista hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Durante ese periodo, lo más probable es que los precios se estabilicen, aunque las lluvias que se esperan en las próximas semanas podrían propiciar una mayor bajada. "El consumidor final notará sobre todo la bajada de precios a partir de enero", adelanta el experto al citado medio.

Aunque se espera una bajada significativa en los precios del aceite de oliva, este experto advierte de que no se volverá a los niveles de hace dos o tres años. "Esos precios no eran justos para el agricultor, al que se le pagaba por debajo de los costes de producción”, subraya Velasco. Así que, aunque los precios bajen, el ajuste no será tan pronunciado como se pronostica: "No creo que volvamos a ver precios tan bajos nunca", concluye.