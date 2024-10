Un informático alerta de un fallo tremendo en las tarjetas de crédito españolas que permite a los estafadores arruinarte

Toni Reboredo, @fast_byte_informatica en TikTok, ha alertado de un fallo tremendo en las tarjetas de crédito españolas que permite a los estafadores arruinarte y que ha vivido en primera persona.

"Ya veis, estoy saliendo ahora de la comisaría de Mossos d'Esquadra de poner la denuncia y os tengo que explicar lo que me ha pasado, porque hay un tema que es bastante curioso y quiero que sepáis", ha señalado.

El informático ha relatado que Xavi, su compañero de administración, le pidió que le pasara "la factura de la compra que has hecho con la tarjeta". "Y digo, 'yo no he hecho ninguna compra con la tarjeta'. Y dice, 'sí, hay un cargo de 500 euros en tu tarjeta del banco", ha señalado.

"Efectivamente, miramos el extracto y hay una empresa de México, de unas páginas web, de software o no sé qué, que tenemos un cargo de 500 euros", ha señalado.

El protagonista se fue al banco a que lo revisaran y confirmaron que era "un cargo de 500 euros de una compra en una empresa de México". "Digo, pues yo no he hecho esa compra. 'Pues te han clonado la tarjeta", le contestaron.

"¿Cómo me la van a clonar? Si yo cada vez que hago una compra me pide el PIN, se me abre la aplicación, tengo que hacer la validación y todo el rollo", indicó, antes de que le dijeran que "eso es solo en Europa".

"Cuando haces compras fuera de Europa, no te salta la validación en dos pasos en tu móvil para que lo hagas. Tendría que ser al revés, ¿no? Cuando sales de Europa y cuando compras fuera es cuando tendría que haber más protección y porque es más fácil que te intenten estafar", ha relatado, tras contar su caso.