Un prestigioso nutricionista confirma el mal uso que se suele dar al aceite de oliva virgen extra: “No es recomendable”

El aceite de oliva virgen extra es el rey de la dieta mediterránea, paradigma de grasa saludable. Su consumo en crudo, en ensaladas o en tostadas, es beneficioso para nuestra salud cardiovascular pero, ¿es igual de indicado su uso a la hora de cocinar?

"Los aceites de oliva virgen y virgen extra, consumidos en crudo en ensaladas o en las tostadas, mantienen las vitaminas íntegras, ya que no se ven afectadas por el calor", señala Luis A. Zamora en su libro El método Z para comer bien.

Pero el mediático nutricionista —también conocido como Nutriman— también destaca que el virgen extra no es el más recomendado para freír. "El AOVE es el que mejor perfil nutricional tiene, pero no es perfecto. No sería el más recomendable para freír, ya que su punto de humo (160 ºC) está por debajo de la temperatura que se recomienda para una buena fritura y que el alimento no absorba demasiada grasa", explica.

Por eso, para freír croquetas, patatas fritas o un cachopo, es mucho más aconsejable usar aceite de oliva virgen —el que procede de prensados posteriores al primer prensado en frío—, que puede tener hasta un 2% de acidez. Tiene "un punto de humo de un punto de humo de 240 ºC", sentencia el experto, sin dejar de advertir que, eso sí, esta forma de cocinado, el freír, no es la más adecuada para nuestra salud.