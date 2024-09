Ventajas de contratar fibra y móvil y la TV por separado

Hoy en día las opciones de entretenimiento y comunicación son cada vez más variadas. De ahí que necesitemos diferentes alternativas para que se adapten a las necesidades de cada uno de los usuarios. Poder contratar fibra y móvil pero sin necesidad de contar con la televisión, era algo casi impensable hace un tiempo pero ahora se presenta como una de las opciones más rentables y Simyo lo hace posible.

Porque puedes ahorrar al mismo tiempo que disfrutarás de numerosas ventajas al disponer de suscripciones independientes en contenido. ¡La fibra y el móvil se independizan de la televisión y te dejan todos estos beneficios!

Flexibilidad para elegir exactamente qué servicios de televisión deseas contratar

Tener flexibilidad es una de las ventajas más importantes a la hora de contratar fibra y móvil. Ya que puedes elegir lo que realmente vas a consumir. Es decir, quizás te puedan interesar algunas de las plataformas más conocidas como pueden ser Netflix o quizás Amazon Prime y Disney +, entre otras muchas. Por otro lado, si lo prefieres, tienes la alternativa de disfrutar de servicios online como la conocida Youtube TV o Hulu. De manera que puedes contar con todos los canales, pero sin tener que contratar el servicio de TV.

Ahorro de dinero

Al no incluir el servicio de TV en el paquete, el ahorro de dinero también es otra de las ventajas que debemos tener en cuenta. Ya que los paquetes que están formados por fibra y móvil, sin TV, tienen precios mucho más asequibles. De manera que la rentabilidad entrará en la vida de cada cliente que quiere ahorrar un buen pellizco y destinar este para otras necesidades que seguro que son muy amplias y variadas. Los usuarios lo notarán cada mes en su factura gracias a las tarifas de fibra y móvil que ya no suponen un gran gasto, sino todo lo contrario.

Libertad para cambiar de proveedor o servicio de televisión en cualquier momento sin penalizaciones

Otro de los problemas que nos solíamos encontrar hace un tiempo es que las penalizaciones formaban parte de nuestras vidas. Teníamos que mantener un cierto tiempo de permanencias porque sino, las ‘multas’ se pagaban caras. Esto también ha cambiado y parece que las grandes protagonistas son siempre las necesidades de cada cliente. ¿Qué este quiere cambiar de proveedor? Podrá hacerlo sin miedo a dichas penalizaciones. De manera que volvemos a hablar de esa libertad para poder hacer lo que queramos en el momento preciso. ¡Atrás quedan todas esas ataduras que no nos dejaban disfrutar tal y como queríamos!

Libertad para elegir las plataformas de streaming y servicios de televisión en línea



Tener libertad para poder elegir lo que nos gusta disfrutar en la vida, suena realmente bien. Pues no es algo que debamos soñar, sino que ya lo podemos hacer realidad. Todos los usuarios que no estén sujetos a un contrato de TV, pueden cambiar siempre y cuando quieran de servicio. Además que no contarán con ningún tipo de penalización por ello. Si todavía lo dudas, te diremos que tienes alternativas de lo más especiales y es que, puedes disfrutar de Fibra 300MB y también de Móvil con 40GB por 31,99 euros. Si a mayores quieres tener Netflix y también Amazon Prime, el precio asciende solo a 41,64 euros.

Como se trata de elegir y de adaptar lo que más y mejor nos conviene, tienes otra alternativa que consta también de Fibra 300MB y dos líneas móviles, por un precio de 34,99 euros. Además, si eliges Netflix y MAX, el precio sube hasta solo 50,47 euros.

Facilidad y simplicidad al evitar complicaciones relacionadas con la instalación



La configuración de dispositivos adicionales y todo lo relacionado con la instalación puede ser un tanto más complicado cuando también está la televisión de por medio. Claro que ya estamos viendo que a la hora de contratar fibra y móvil todo se vuelve más sencillo que nunca. Ya que tanto la contratación como la instalación en sí pasan a ser de lo más rápidos y fáciles de realizar para comenzar a disfrutar cuanto antes. Si preguntamos a los usuarios, seguro que la gran mayoría se ha encontrado en alguna ocasión con ciertos problemas técnicos. Algunos de ellos podrían estar relacionados con las actualizaciones de software, hasta hoy en día. Ya que esto se reduce de manera drástica así como las interrupciones en el servicio.

Mayor compromiso con el medio ambiente

Al reducir el consumo de energía y la producción de residuos electrónicos estamos ayudando a cuidar el medio ambiente. Un paso que puede hacer mucho por un futuro más sostenible. Cuando no elegimos la opción con TV no se requiere la instalación de decodificadores ni de ningún otro dispositivo a mayores. Se fomenta, así, el consumo más sostenible y responsable.

Los paquetes de fibra y móvil sin TV son una opción muy atractiva

A modo de resumen debemos decir que las ventajas hablan por sí solas. Los paquetes de fibra y móvil sin TV nos ofrecen un sinfín de alternativas muy especiales para cada usuarios. De manera que en ellas nos encontramos con la flexibilidad así como la rentabilidad, pero también con el gran compromiso frente al medio ambiente, que no debemos olvidar. Al igual que en su facilidad y simplicidad. Si quieres aprovechar al máximo la experiencia de comunicación y de entretenimiento, ahorrando al mismo tiempo que eligiendo solo lo que necesitas, debes acogerte a los paquetes de fibra y móvil pero sin TV. Esto no significa que te vayas a quedar sin ella, tan solo tienes la libertad para poder hacerte con los servicios que sí vas a usar como pueden algunas de las plataformas de streaming, que todos conocemos. Es el momento de dar el paso y de poder elegir así como pagar por todo aquello a lo que sí le darás un buen uso.