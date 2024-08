Aerosmith se despide de las giras por la lesión vocal de Steven Tyler

Tras más de cinco décadas sobre los escenarios, su travesía en los escenarios, al menos en las giras, ha llegado a su fin. Así lo ha anunciado Aerosmith en la noche de este viernes desde su cuenta oficial de Instagram. La banda, liderada por Steven Tyler, ha contado que el motivo detrás de esta decisión se encuentra en la salud vocal de su frontman, que sufre una lesión desde el año pasado y su recuperación no ha sido total.

"Siempre os hemos querido hacer alucinar cuando actuamos", aseguran en el ya citado comunicado, en el que afirman que la voz de su cantante "es un instrumento como ningún otro".

A pesar de haber pasado "meses trabajando en llevar su voz a donde estaba antes de su lesión", no ha sido posible. Y es por ello que "hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira", añaden.

Aseguran que ha sido un "honor" que su música, entre la que se encuentran algunos grandes éxitos como Crazy, Wlak This Way o la banda sonora de Armageddon, I Don't Wanna Miss A Thing, "se convierta en parte de la tuya". "En cada club, en cada tour masivo y en momentos grandes y privados nos habéis dado un lugar en la banda sonora de vuestras vidas", añaden.

Asimismo, en el mismo texto han querido agradecer a todos aquellos que "se animaron a salir a la carretera con nosotros una última vez", así como a todo su equipo y a los "mejores fans del planeta Tierra". "Poned nuestra música alta, ahora y siempre. Dream On. Habéis hecho nuestros sueños realidad", concluyen.

El cantante, cuya característica voz ha impulsado la trayectoria del grupo, sufrió una lesión durante uno de los conciertos de su gira Peace Out: The Farewell Tour de la que, tal y como han anunciado este mismo viernes, no ha terminado de recuperarse. En cualquier caso, en el comunicado sólo se han referido a sus actuaciones en directo. Por lo tanto, no han cerrado la puerta a posibles nuevos álbumes o proyectos de estudio.